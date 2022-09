AEX tussen hoop en vrees voorbeurs en Italiaanse toestanden euro

Buongiorno, de AEX-indicatie is tussen hoop en vrees met nu net een +0,2%. Dat is ook de schatting van de Italiaanse FTSE MIB Index. Het is nu vooral de sterke dollar - of de zwakke rest - die de toon zet.

Europese futures openen tussen -0,6% (DAX) en her en der kleine minnen en plussen

De Amerikaanse futures staan 0.5% à 0,8% lager

Oeps... In Azië staan de Nikkei 225, Kospi en Taiwan -2,6%, -3,0% en -2,4$ lager. China daalt met een nul voor de komma

Dit lijkt eindelijk eens ergens op. De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +9,4% op 29,9

De dollar stijgt 0,3% naar 0,964

Goud doet -0,3%, olie zakt 1,2% en crypto stijgt een procentje

Bij deze de rentes nog, Italië valt mee dan maar.

Laatste nieuws, citaat:

Giorgia Meloni is on track to lead Italy’s most right-wing government since World War II after early results signaled a clear victory for her coalition in Sunday’s election.

Meloni’s alliance, which includes Matteo Salvini’s League and Silvio Berlusconi’s Forza Italia, will win about 43% of the vote, according to polls conducted during the voting.

?? Giorgia Meloni's right-wing bloc is set for a big win in Italian election https://t.co/g9OtVIpViz — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2022

Iets met Italiaanse verkiezingen dus, EUR/USD kwam tot 0,9565 vannacht. Dat is een nieuwe laagste stand in twintig jaar. De low in de euro - anno 1999 - is van 26 oktober 2002 op 0,8225.



It takes two to tango. De AEX en onze (tienjaars) rente blijven prachtig in spiegelbeeld bewegen, zij het dat niet iedereen de richting zal bevallen. Zo lijkt er weinig ruimte voor aandelen en geen adem voor onze rente, maar het kan altijd ieder moment draaien. Bodems van juni zijn intradag 632,02 en slot 635,75.



En dat is één? Aperam in Genk is dicht.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:17 CEO Unilever stapt op

08:03 AEX start handelsweek onder spanning

07:25 Japanse dienstensector groeit weer

07:22 Rechts wint Italiaanse verkiezingen

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

06:51 Beursagenda: macro-economisch

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

25 sep Valuta: sterke dollar geen goed nieuws

25 sep Rustigere week in verschiet na geweld centrale banken

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met de Ifo Geschäftsklima:

02:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (Jap)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - September (Dld)

14:30 Chicago Fed index - Augustus (VS)

En dan nog even dit

Hopen en bidden maar:

Here’s what to watch in the world of business and finance in the week to come ?? https://t.co/3XFtTJQL7E pic.twitter.com/u0PnwhBD5T — Reuters Business (@ReutersBiz) September 24, 2022

Citaat:

The great tech selloff of 2022 is far from over as investors brace for earnings misses that may spur a more than 10% plunge in the Nasdaq 100. More than two-thirds of 914 respondents in the MLIV Pulse survey think profits of the technology companies will disappoint the market throughout 2022.

Firms including Alphabet Inc.’s Google are at risk of advertisers cutting spending as the global economy struggles, while streaming services including Netflix Inc. face an exodus of price-sensitive subscribers with consumers tightening their belts.

Tech stocks are likely to get hammered as investors see the sector missing profit estimates and expect Nasdaq 100 to go down 10% or more https://t.co/t0Fvj7qncN — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2022

Niet alleen de euro, maar alles en iedereen op de Zwitserse franc na: pond dus, yen, yuan, maar ook Koreaanse won en Taiwanese dollar:

The pound has slumped to its lowest level against the dollar since decimalisation in 1971, after the Chancellor hinted more tax cuts would follow those he announced last week https://t.co/YDFuvVJAiw — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2022

Help, het Westland:

Er gaat niet zo heel veel goed dit jaar:

Commodities in China drop as a surge in the dollar heaped pressure on markets already plagued by concerns over Chinese growth https://t.co/8GmdS5yd2Z — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2022

Dat is dan wel weer deflatoir;

The cost of shipping goods from China has dropped to the lowest level in more than two years as the global economy slows, dimming prospects for container carriers that reaped record profits during the pandemic https://t.co/aacyeSfxW0 — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2022

Dit dan weer niet:

LATEST: McDonald’s hikes Japanese menu prices for the second time this year, joining a growing number of businesses passing on the impact of the weakening yen and the highest inflation in decades to consumers https://t.co/LL2f0OMGEN — Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2022

Door de Inflation Reduction Act:

New minimum tax will hit Berkshire Hathaway and Amazon hardest, study shows https://t.co/7grhzLcNUs — CNBC (@CNBC) September 25, 2022

Het is inderdaad meer een bond dan een stock crash dit jaar:

Looks like the bond market bubble has burst. The value of global bonds has plunged by another $1.2tn this week, bringing the total loss from ATH to $12.2tn. pic.twitter.com/JMBAGhdDlZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 25, 2022

Kijk maar:

The real drama in the financial markets cannot be seen in the stock fear barometer VIX which trades below 30, but in the bond volatility index MOVE which trades at elevated levels. pic.twitter.com/I8yVvkBVch — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 25, 2022

Veel plezier en succes vandaag.