Slotcall: Zwaargewicht gaat door het putje in bloedrode AEX

Het is een beursdag om snel te vergeten. Bijna iedere koerstik leek lager te zijn. Uiteindelijk sluit de AEX 2,8% lager op 639,28 punten en dat is slechts twee punten verwijderd van het laagste niveau van de dag.

De grootste boosdoener is Shell (-7,1%). Het komt niet vaak voor dat het voormalige Koninklijke Olie ruim 7% inlevert. De gasprijzen kelderen vandaag met double digits en ook de olieprijs gaat spijkerhard onderuit.

De prijs voor een vat brentolie zakt 5,8% tot $85 en dat is het laagste niveau sinds begin januari. Op deze manier wordt de inflatie natuurlijk snel de kop in gedrukt. Anderzijds is olie omgerekend in euro's nog wel duur.

Wat vandaag opvalt, is dat technologie nog wel redelijk blijft liggen, zo houden ASMI (-0,1%) en Besi (-0,9%) de schade nog redelijk beperkt. Dan hebben we het alleen over vandaag, want als we naar het gehele jaar kijken dan vliegen de tranen mij in de ogen.

Gooi de handdoek niet in de ring

Toch gaat het een stap te ver om als belegger nu de handdoek in de ring te gooien. In de IEX-BeleggersPodcast van vandaag zei marktcommentator Arend Jan Kamp dat de mooiste lijntjes beginnen vanaf een bear market.

Daar komt bij dat aandelen over een lange periode prachtige rendementen opleveren. Dat is niet voor niets, want ook onder deze gure marktomstandigheden verdienen de meeste bedrijven gewoon geld.

Fastned

Het cijferseizoen is inmiddels al een paar weken voorbij. Toch pakte ik nog even de halfjaarcijfers van Fastned (+2,9%) erbij. Uit het halfjaarrapport blijkt overduidelijk dat het bedrijf voor 100% inzet op groei.

Op de eerste inhoudelijke pagina van de trading update staan de highlights van het eerste halfjaar van 2022. Het zijn acht bulletpoints die alleen maar gaan over de snelle groei van het bedrijf. Deze bulletpoints beschrijven onder andere de snelle omzetgroei, het aantal nieuwe laadstations, het aantal personeelsleden dat erbij is gekomen en zelfs een nieuwe supercharger in Schotland, waar het management zeer trots op is.

Er wordt echter met geen woord gerept over de ebitda, nettowinst of schuldpositie van het bedrijf. Dat geeft precies aan hoe het management in de wedstrijd staat. Alles staat in het teken van groei en dan worden de hoge verliescijfers voor lief genomen.

Een strategie die tot nu toe uitermate goed heeft gewerkt. Fastned behaalt dit jaar naar verwachting een omzet van €29,5 miljoen bij een nettoverlies van €18,3 miljoen en kent een market cap van liefst €485 miljoen.

Wat u met de aandelen moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Alles draait bij Fastned om groei #FASTNED https://t.co/vohxoLh1OQ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 23, 2022

Sif

Sif (-0,9%) is een producent van monopiles voor offshore windparken. Het bedrijf zou dus moeten profiteren van de energietransitie die er momenteel gaande is. Toch wil het er maar niet uitkomen op de beurs.

Het aandeel noteert momenteel ruim 30% onder de introductiekoers van €14 in 2016. De belangrijkste reden is dat het bedrijf nooit aan de hoge verwachtingen heeft kunnen voldoen.

Sif behaalt dit jaar naar verwachting een winst per aandeel van €0,57 per aandeel. Daarmee noteert het aandeel tegen 17 keer de winst. Voor een relatief kleine cyclische onderneming geen koopje.

De winst gaat volgend jaar naar verwachting omhoog naar €0,76 per aandeel. Maar voor Sif geldt: eerst zien dan geloven.

Rentes

De rentes blijven maar oplopen. Met name de stijging van de Britse vergoeding op tienjaars staatspapier valt op. Een stijging van 33 basispunten op dagbasis is echt uniek. De markt verwacht dat de Britse Centrale Bank de rente bij het volgende rentebesluit met liefst 100 basispunten verhoogt.

Nederland: +3 basispunt (+2,32%)

Duitsland:+2 basispunt (+2,01%)

Italië: +10 basispunten (+4,29%)

Verenigd Koninkrijk: +33 basispunten (+3,82%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (+3,72%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -3,8%

AEX deze maand: -5,6%

AEX dit jaar: -19,7%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -18,1%

Van kwaad tot erger

De AEX (-3,8%) gaat net als alle andere aandelenindices spijkerhard omlaag deze week. Alleen de paniekbarometer VIX (+11,0%) vindt de weg omhoog. Maar dat is in het huidige beurssentiment geen verrassing.

AEX

Defensieve havens als Unilever (+0,8%), Heineken (-1,3%) en Wolters Kluwer (-1,6%) blijven nog redelijk liggen. Groeiaandelen of bedrijven met een issue gaan daarentegen door het putje. Just Eat Takeaway (-15,3%) en Philips (-9,9%) zijn daarvan het voorbeeld.

AMX

Het beeld binnen de midcapindex is niet veel beter. Met name vastgoed krijgt flinke klappen te verduren. CTP (-12,5%) en WDP (-13,4%) hebben geen baat bij een hogere rente, aangezien het voor deze bedrijven duurder wordt om hun schulden te herfinancieren. Alleen JDE Peet's (+0,2%) en ASR (-0,0%) houden het hoofd nog boven water.

ASCX

Majorel (+10,7%) ligt er daarentegen sterk bij. Begin deze week werd bekend dat de fusiegesprekken met Stifel zijn gestopt. Ook Azerion (+2,1%) gaat tegen de markt in omhoog. Wederom krijgen de vastgoedfondsen Vastned (-16,0%) en NSI (-16,4%) de grootste klappen te verwerken.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik