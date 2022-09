Lek bij chippers is nog niet boven water

De chipsector heeft de opgelopen averij nog niet kunnen repareren. De koersen van halfgeleideraandelen blijven technisch achter bij de rest van de markt.

Deze underperformance geeft aan dat de verkoopdruk nog niet is verdwenen. De chipsector wordt vaak gezien als een belangrijke, leidende sector. Daarom is het goed om de SOX-index af en toe onder de loep te nemen.

Is er al sprake van serieus herstel?

Deze index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, is eerst vanaf begin juli sterk opgeveerd, vervolgens stukgelopen op de dalende 200-dagenlijn en daarna weer stevig gedaald.

De eerste steun voor de SOX-index wacht iets onder de 2.400 punten, om precies te zijn op 2.386,67 punten (de bodem van 8 juli). Per saldo kan de sector nog zo'n 5% dalen.

Chippers gingen aan het begin van deze bearmarket het eerst door het afvoerputje op de aandelenbeurs. Dus is het logisch dat we in deze sector zoeken of er al sprake is van serieus herstel. Ik heb er hier al eerder op gewezen dat we in de sector halfgeleiders technisch nog geen signalen zien van bodemvorming.

Nog geen koopjesjagers

Ook Nederlandse chippers, ASML, ASMI en Besi, geven over de brede linie nog geen groen licht. Dit betekent dat koopjesjagers nog niet actief zijn.

Eind januari hebben wij ASML, ASMI en Besi verwijderd uit de langetermijn-defensieve Tostrams beleggingsportefeuille. Maar we blijven ook nu nog even weg van deze sector.

In deze column wil ik de SOX-index, ASML, ASMI en Besi voor de langetermijn beoordelen.

Er zijn, naast het trendmatige plaatje, twee belangrijke indicatoren die we in de gaten houden:

de 200-dagenlijn en

de B.O.B.-indicator.

De richting van de 200-dagenlijn is bepalend voor het trendbeeld. De B.O.B.-indicator geeft de relatieve prestaties aan, dus of de chipper beter of slechter presteert dan het beursgemiddelde.

Lange termijn analyse SOX-index: nog zwak

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, geeft al een tijd lang een zwak koersverloop weer.

Omdat er lagere koerspieken te zien zijn, adviseren we voorzichtig te blijven. Er hangt blijkbaar nog aanbod boven de markt. De steun ligt rond 2.386,67 punten (de bodem van 8 juli) en de weerstand rond 3.087,44 punten (de top van 5 augustus).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de SOX-index laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

Lange termijn analyse ASML: nog underperformance

ASML weet al enige tijd niet meer te overtuigen. De koers is na een flinke opleving vanaf eind augustus weer onder druk komen te staan.

Het aandeel is onlangs afgeketst op de 200-dagenlijn en heeft de herstelfase afgebroken. Een nieuwe test van de steun rond €403 (de bodem van 8 juli) lijkt aanstaande.

Deze steun dient stand te houden om een verdere verzwakking te voorkomen. Een doorbraak van de steun zal ruimte vrijmaken voor een grotere daling richting ongeveer €300. ASML biedt weerstand op €580,50 (de top van 5 augustus).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van ASML laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie. De zwakke B.O.B.-indicator (glooiende blauwe lijn) suggereert dat ASML achter blijft bij de rest van de markt.





Lange termijn analyse ASMI: afgeketst op 200-dagenlijn

ASMI breekt de herstelfase naar onderen af, hetgeen enige verkoopdruk signaleert. De steun ligt rond €193,72 (de bodem van 8 juli). Het aandeel laat bewegingen zien tussen deze steun en de weerstand van €320,90 (gevormd op 5 augustus).



Bij ASMI laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.



De dalende B.O.B.-indicator (glooiende blauwe lijn) bevestigt dat het aandeel slechter presteert vergeleken met de rest van de markt.





Lange termijn analyse Besi: nog lagere toppen

Besi stabiliseert binnen de dalende trend. Op de grafiek zijn nog wel lagere toppen zichtbaar. Het technische plaatje overtuigt hierdoor nog niet. Bij een daling onder de meest recente koersbodems wordt het zwakke technische plaatje bekrachtigd en de dalende trend hervat.



Pas bij een doorbraak boven de weerstand van €55,44 (gevormd op 5 augustus) komt er ruimte voor koersstijgingen. Steun ligt rond €39,82 (de bodem van 8 juli).



Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (glooiende blauwe lijn) geeft aan dat Besi underperformt ten opzichte van de rest van de markt.