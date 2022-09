Gezocht: Product Owner/Product Manager voor IEX Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

Kom je werken bij een van de leukste mediabedrijven van Nederland, marktleider op het gebied van beleggen, midden in het centrum van Amsterdam? IEX is een mediabedrijf dat sinds 1999 onder eigen merken financiële en beleggingscontent produceert, distribueert en exploiteert via crossmediale kanalen. Om onze groei te laten accelereren, zijn wij op zoek naar een sociaal vaardige Product Owner/Product Manager V/M Wat maakt deze baan zo interessant? IEX Media is een prachtig mediabedrijf en de autoriteit op het gebied van beleggen. Met een team van 40 professionals publiceren wij onder eigen merken financiële en economische content voor 2,5 miljoen unieke bezoekers per maand, 100.000 leden en ruim 11.500 betalende abonnees. Met meer dan 15 merken bedienen wij de markt met o.a. websites, apps, video’s, podcasts, events en magazines, primair gericht op beleggende consumenten en secundair op de business-to-businessmarkt. Onze bekendste merken zijn IEX.nl, Belegger.nl, Beleggen.nl, Beursduivel.be, Beurs.nl, Tostrams.nl en Beursgorilla.nl. Als spin in het web werk je samen met alle stakeholders binnen onze organisatie, van marketing, content, sales en development tot data management. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van onze 20 websites en apps, maar ook voor de aansturing van onze events en partners. Dit maakt de functie veelzijdig: geen dag is hetzelfde! Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO en maakt onderdeel uit van ons leadteam. Product Owner Als Product Owner ben je verantwoordelijk voor de uitstraling, werking en bewaking van onze digitale platforms. Je verzamelt vanuit de stakeholders informatie omtrent gewenste verbeteringen en vernieuwingen. Als verbinder tussen onze eigen development-afdeling en de stakeholders coördineer je vervolgens met de IT Lead de ontwikkeling. Je luistert goed naar de signalen van de stakeholders en gebruikers, maar komt ook zelf met voorstellen tot verbetering en aanpassing van onze platforms. Project Manager IEX heeft veel leuke terugkerende activiteiten. Denk hierbij aan een beleggingscompetitie, een jaarlijkse Beleggersdag met 1200 bezoekers, de uitreiking van de Gouden Stier-awards voor professionals, etc. Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor deze activiteiten en zorg je voor coördinatie en aansturing van de (in- en externe) partners. Interesse? Wil je meer weten? Mail dan naar arthur.antonides@iexmedia.nl of bel gerust voor meer informatie naar 020-4352178.

