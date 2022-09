Waarom is die rente eigenlijk zo belangrijk?

Beste L. Rozewater,

Dat had iets duidelijker verwoord kunnen worden inderdaad. Wat ik bedoel te zeggen is dat het principe dat de waarde nu van 100 euro over een jaar (of langer) lager wordt als de rente stijgt. Dus 100 euro in de toekomst krijgt een lagere waardering op dit moment als de rente stijgt van 0% naar 2%. Dit geldt ook voor toekomstige bedrijfswinsten, waardoor de waardering van exact hetzelfde bedrijf, met exact dezelfde winstverwachtingen, lager wordt bij een stijgende rente. En aangezien de rente nu stijgt is dat wat er nu aan de hand is. Hoop dat het nu iets duidelijker is.

Met vriendelijke groet,

Erik