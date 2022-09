Beurswonder 2022? We blijven kopen ondanks koersdalingen

Een week voor begin Q4 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) data over Q2.

U ziet die peuter denken: koopt ze nou de dip of niet?

U ziet die vrouw denken: middel ik Just Eat Takeaway voor de 34e keer, of gooi ik ze er nu uit?

En nu serieus, dit zijn zonder meer de opmerkelijkste zinnetjes uit het rapport. We blijven doorkopen ondanks de bear market en dat is uniek. Of dat zo blijft bij een aanhoudende bear market, sukkelende economie, dalende huizenprijzen en snel teruglopende huishoudpotjes, is de meer dan intrigerende vraag.

Terwijl de beurskoersen in het tweede kwartaal daalden, kochten Nederlandse huishoudens voor netto EUR 874 miljoen aan aandelen bij.

In het vorige kwartaal, toen de waarde van aandelen met EUR 2,9 miljard afnam, verkochten Nederlandse huishoudens nog voor EUR 33 miljoen aan aandelen (cijfers gereviseerd).

Had DNB de jaren 2000-2010 hier ook bij gezet, dan had u gezien dat geld ook weg kan stormen. En zelfs twee keer binnen tien jaar. Bij deze, wie durft er nog te beleggen? Zeker nu de regering vermogen zwaarder wil belasten.



Het is allemaal een kwestie van hoe de data worden gepresenteerd. Want bij dit plaatje is het meer: wie durft er niet te beleggen? De bruto rekensom is misschien nog duidelijker. De AEX prijs- en herbeleggingsindex startten in maart 1983 op ƒ100. De laatste staat nu rond €2475, ofwel +10,7% gemiddeld bruto per jaar!



Nu maar hopen dat iedereen de bear market uitzit en niet een gedaalde porto alsnog verkoopt. Of moet verkopen, dat is nog pijnlijker. Mochten we met z'n alleen blijven doorkopen, ondanks de druk op onze huishoudportemonnee en assets, slechte economie, sentiment en dramatische geopolitiek, dan mag de vlag uit.

Dan kan ook deze oude beursspreuk eindelijk weg.

Bij de Drie Dwaze Dagen in De Bijenkorf wil iedereen altrijd naar binnen

Bij de Drie Dwaze Dagen op het Damrak wil iedereen altijd naar buiten

De Bijenkorf schaftte de Drie Dwaze Dagen al jaren geleden af. Misschien dat de beurs dit jaar volgt. Hebben we tenminste nog iets geleerd in 420 jaar aandelenbeursgeschiedenis. Zover is het echter nog niet.

Tot slot nog dit DNB-plaatje. Net als het echt interessant wordt, geeft ze de cijfers niet!