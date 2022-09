Algemene Beschouwingen, wat vindt u van de monetaire insteek?

De politieke insteek kan u al overal volgen en erover discussiëren. Financieel zwaargewicht Lex Hoogduin trapt af voor de monetaire en fiscale debatten. Volgens hem begroot ons kabinet procyclisch, want daar komt dit op neer. Waar of niet waar en goed of fout? Zegt u het maar.

Auteur: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente artikelen van Arend Jan Kamp