Zwakke obligaties

Bericht delen via:

Beleggers in vastrentende waarden kunnen de voeten niet droog houden, zeker niet nu de Fed, de Amerikaanse centrale bank, blijft verkrappen.

Opnieuw geven de inflatiecijfers de Fed een argument om het huidige krappe beleid voort te zetten.Rentes noteren rond de hoogste niveaus van dit jaar, terwijl obligaties door het putje gaan. De technische plaatjes van vastrentende producten ogen dan ook ronduit zwak.

Vandaag bekijk ik de Nederlandse 6-jarige staatslening (NL 5,5% 2028), de Bund Future, de US T-bond, de Europese Corporate Bond tracker (belegt in Europese bedrijfsleningen) en de Corporate Bond USD tracker (die in Amerikaanse bedrijfsleningen belegt).

Nederlandse 6-jarige staatslening zakt verder

De Nederlandse 6-jarige staatslening, de NL 5,5% 2028 (ISIN NL0000102317), is door verkopers onder de koersbodem van juni gedrukt. De lagere koerspieken op de grafiek signaleerden al toenemende verkoopdruk.

Nu de voormalige steun het definitief begeeft, mag een verdere koersdaling van de NL 5,5% 2028 worden verwacht richting €114,00 (berekend koersdoel). De weerstand ligt op €126,84 (top van 29 juli).

Bund Future test steun 140,46

De Bund Future (ISIN DE0009652644) heeft binnen de dalende trend de steun €140,46 (bodem van 1 september 2015) bereikt. De dalende trend krijgt een nieuwe impuls indien deze laatste bodem neerwaarts wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersdalingen niet meer uitsluiten. De volgende steun ligt op €136,39 (bodem van 12 juni 2015).

De Bund Future heeft weerstand rond €159,79 (gevormd op 4 april).

In de US Treasury Bond winnen verkopers terrein

Nu de junibodem neerwaarts is gebroken, is bij de US T-bond een technische verzwakking opgetreden richting steun $121,58 (bodem van 8 januari 2014).

Het zwakke plaatje signaleert aanbod boven de markt. De weerstand ligt op $145,97 (gevormd op 2 augustus).

iShares Euro Corporate Bond tracker mist kracht

De tracker iShares Euro Corporate Bond (Large Cap UCITS ETF, ISIN IE0032523478) heeft de steun €118,52 (bodem van 16 juni) bereikt, binnen de dalende trend. De neerwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls als de laatste bodem naar onderen wordt gebroken.

Na een doorbraak onder steun €118,52 wordt €110,00 het volgende neerwaartse koersdoel.Verdere koersdalingen mogen dan niet meer uitgesloten worden. De weerstand van de Europese Corporate Bond Index (belegt in Europese bedrijfsleningen) ligt rond €128,26 (gevormd op 2 augustus).

Corporate Bond Index USD tracker blijft zwak

De Corporate Bond Index USD (ISIN IE0032895942, belegt in Amerikaanse bedrijfsleningen) zakt onder de voormalige steun rond de bodem van juni. De lagere toppen wezen al op nieuwe verkoopdruk.

Deze doorbraak genereerde een nieuwe verzwakking. Er mag verdere koersdaling worden verwacht richting $90 (berekend koersdoel). Weerstand ligt op $104,09 (top van 9 september).