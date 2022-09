Slotcall: AEX doet vijf kwartjes en de Fed doet er straks... drie?

De laatste score voor Uur U: zeker niet unaniem, maar de markt rekent toch op drie kwartjes renteverhoging van de Fed om 20:00 uur.

Gewoon een jumbo rate hike dus van drie kwartjes van de Fed en niet een super jumbo rate hike van vier. De beurs haalt inderdaad een beetje adem vandaag en vertoont weer risicobereidheid: aandelen omhoog en rentes omlaag. Mocht dat vierde kwartje toch vallen, dan gaan de koersen wellicht tekeer.

In principe gaan dan:

Dollar omhoog

Aandelen omlaag en dan vooral groei en cyclisch

Obligaties omlaag, ofwel rentes omhoog

Commodities omlaag, want duurdere dollar en oh, de economie gaat vertragen met hogere rentes

Crypto omlaag, want dat handelt al zeker een jaar als een pure risicobereidheid asset

Dat de koersen niks doen als het rentebesluit in de prik is, is zeker geen zekerheidje. Al helemaal niet met voorzitter Jerome Powell, die altijd ogenschijnlijk op z'n dooie gemak en uit de losse pols staat te praten en vooral te quoten tijdens zijn persco's. Ja, wat gaat hij hoe zeggen, is hij haviks of duivisch?

Het gaat straks over inflatie en werkgelegenheid, de twee mandaten van de Fed, de economie, energie, geopolitiek et cetera. Saai zijn die persco's nooit en de koersen zijn dat meestal ook niet. Een relief rally kan ook nog, hé? Stay tuned, IEX blogt live vanaf 20:00 uur met al het nieuws, quotes, koersen en duiding.

En op de valreep loopt de verwachting voor vier kwartjes nu net nog even op naar 20% van 18%.

Eigenlijk is de beursdag van vandaag één grote aanloop naar dat besluit. Op het eerste gezicht lijkt het een mooie sessie met veel fris groen en risicobereidheid, maar schijn bedriegt. Laatste regel, de euro levert een cent in tegen de dollar en daarmee is het grote koersverschil tussen Europa en VS meteen verklaard.

Ook risicovolle aandelen gaan lekker, bij de aandelen is er nu zeker geen angst voor dat vierde kwartje te bespeuren? Geklokt net op het Amsterdamse slot:

Weet de valuta of FX markt soms meer, of gaat die wel uit van vier Fed-kwartjes? Het is gissen, maar de daling staat. Uiteraard heeft die Russische gedeeltelijke mobilisatie hier ook mee van doen, zeker. Kijk in ieder geval niet raar op dat als er vier kwartjes vallen, er nog zomaar een cent van EUR/USD af gaat.

Op de vastrentende markt denken ze zo te zien weer niet aan vier kwartjes

Nog één ding: wat vindt de energiemarkt? Die draait vandaag ook weer alle kanten op en uit. Dit is onze gas future TTF. Die opende vanochtend nog op -7,0%. Nu is dat een plus, maar nog geen lagere bodem in deze bar chart (met hoogste en laagste dagkoers streepjes).

Beursplein 5

Over naar Beurspein 5... via Frankfort dan. Volgende week donderdag is het zo ver. Analist Martin Crum weet hoe u wel aan de aandelen Porsche komt en hij heeft een uitgebreide analyse van zowel VW als Porsche.

IPO Porsche helaas niet toegankelijk voor Nederlandse beleggers #VolkswagenAGVz https://t.co/QH4qHKpn8m — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 21, 2022

Vliegen we ook nog even langs de Nasdaq met analist Paul Weeteling die alles over de nieuwe producten van Nvidia weet. Hij vraagt zich af, of de koers dat ook weet. Is dit inderdaad een nu of nooit kans?

Van gisteren, maar Paul heeft het ook nog even over TSMC. ASML, TSMC en Nvidia: vormen deze drie het neusje van de chipzalm? ASML en Nvidia zijn wel de duurste chippers.

Vervelend nieuws is er van en voor ForFarmers - beterschap voor de CEO namens het hele Damrak - en analist Peter Schutte kijkt nog een keer naar het aandeel.

Analist Niels Koerts neemt een carrier onder de loep die het wat beter doet dan u-weet-wel;

Een verlaging voor Adyen, meer is er niet vandaag aan adviezen:

Verder nog iets? Het lijkt wel alsof alle fondsen vandaag zowel rood als groen kleuren. Het is maar net op welk moment u kijkt vandaag, want het kan flink verschillen. Er is geen marktbrede grote gemene deler te vinden: defensief, groei, technologie, financials, vastgoed en cyclisch lijken maar wat te doen en bewegen.

Wie vallen nog het meeste op?