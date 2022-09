Probeer mij maar eens te verslaan als turbobelegger Bericht delen via: Kopieer link Redactioneel, Turbo’s Categorie: Column

Oké, met die kop boven dit artikel blaas ik wellicht wat hoog van de toren, maar het punt is dat ik weer meedoe met de Slimste Belegger. In deze competitie neemt men het tegen elkaar op. Een ware strijd om te laten zien wie de beste turbobelegger is. Uiteraard is het ook een mooie manier om wat meer ervaring op te doen met turbo’s zonder dat er gigantische risico’s aan kleven. Iedere speler krijgt aan het begin 25.000 fictieve euro’s om daar vervolgens vier weken mee te handelen. 3 oktober barst het los Geen zorgen, u wordt niet in één keer in het diepe gegooid. Deze en volgende week heeft u nog tijd om te oefenen. Daarna, vanaf 3 oktober, gaan we van start. Dan kunt u laten zien dat u heer en meester bent als het gaat om turbobeleggen. U neemt het dan niet alleen op tegen mij, maar ook tegen de vijf coaches. Deze experts leren deelnemers aan De Slimste Belegger-competitie de kneepjes van het vak tijdens interessante, gratis webinars. Wacht dus niet langer en meld u hier aan voor de leukste beleggerscompetitie van het jaar. Lees ook: Doe mee met De Slimste Belegger 2022!

Coen Grutters is redacteur van IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.