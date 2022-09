Groen voorbeurs, maar hoeveel ruimte hebben aandelen met deze rentes?

De AEX indicatie is +0,5% op de Derde Dinsdag in september, als onze begroting expireert. We zien vandaag hoe duur of lucratief het doorrollen van de nieuwe voor ons allemaal wordt.

Europese futures openen allemaal rond een halfje hoger

De Amerikaanse staan nu een bescheiden 0,1% hoger

In Azië is alles groen, de grote markten op en rond +1,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -2,1% op 25,8

De dollar stijgt -0,1% naar 1,002, EUR/USD beweegt nu al een maand op en rond pariteit

Of aandelen veel ruimte hebben...? De Duitse tienjaars rente stijgt drie basispunten naar 1,81% en de Amerikaanse ligt vlak op 3,52%

Goud doet -0,3%, olie stijgt 0,5% en crypto kleurt rood

Prinsjesdag en we staan op Bloomberg!

The Netherlands is set to unveil some $16 billion in support for households as it attempts to ease the pain of skyrocketing energy prices and inflation https://t.co/YXMPVpzlfU — Bloomberg Markets (@markets) September 20, 2022

Plaatje en verder geen commentaar, want er is nul marktimpact van onze begroting:



Dit plaatje hoort er ook nog bij. Beheers u.



Ondanks een marginaal hoger slot gisteren, werd het plaatje van de AEX er niet beter op met alweer een lagere intradagbodem. Bovendien evenaarde onze (tienjaars)rente met 2,12% op het slot bijna de 2,13% van juni (intradag 2,27%). Dat beperkt de ruimte? Dé bodems van de AEX zijn 632,02 (intradag) en 635,75 (slot).

Nu blijft dit ware paar niet eeuwig zo strak en fraai in spiegelbeeld handelen. Hoewel aandelen en rentes correleren gaat dat meestal veel losser en soms ook even niet. Dit jaar worden vooral hogere rentes en dus lagere waarderingen ingeprijsd voor aandelen, want de winst(verwachting)en zakken nog amper tot niet.



En het rentefeest gaat deze week misschien wel in een hogere versnelling? De Zweedse centrale bank is deze week de eerste van velen - met uitzondering van Japan en Turkije - die de rente met twee of drie kwartjes verhoogt. Morgen is de Fed en daar zijn drie kwartjes verhoging zeker: 18% van de markt gokt zelfs op vier.

Donderdag zijn er de BoJ en BoE met respectievelijk hun eeuwige en nieuwe rente en verder zijn er deze dagen ook nog Zwitsers, Noren, Taiwanezen, Zuid-Afrikanen en nog een paar met twee of drie kwartjes.



Van vandaag, er bestaat geen Japans woord voor galopperende inflatie. Voor Japanse begrippen is dit echter fors en alleen grijsaards kunnen zich zulke cijfers herinneren. Toch gaat de BoJ naar verwachting niet verhogen.



De stok achter de deur voor de zeg maar trage ECB en nog altijd slapende BoJ is echter de dollar. Hoe havikser de Fed en hoe lakser deze twee... Dit zijn EUR/USD (oranje) en USD/JPY (paars). Waar de euro stand houdt rond pariteit en op de laagste stand in twintig jaar bivakkeert, staat de yen op een 24 jaars low.

Als de Fed morgen onverhoopt met vier kwartjes verhoogt, krijgen we hier vast vuurwerk.



Waakt u deze dagen en dan vooral morgenavond ook over uw meest rentegevoelige en risicovolle assets. Zoals hier de technologie uit de Nasdaq 100 (oranje) en Philadelphia Semiconductor Index (SOX). Beeld en scores zijn allemaal slecht.



Over de SOX gesproken, opletten?

#Intel PC said PC market has “deteriorated further than down 10% versus 2021” annual guidance the company gave in July#AMD said PC market is trending worse than prior outlook of down “midteens” percent vs prior year#ASML #ASMI #Besi #AEX https://t.co/WGsWW6IiRE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 19, 2022

Exact hetzelfde verhaal geldt ook voor bitcoin (oranje) en ethereum. Rente en aandelen en dan vooral tech en crypto correleren dit jaar sterk, zoals al vermeld.

Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda:

00:30 Inflatie - Augustus (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Augustus (Dld)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Augustus (VS)

Veel plezier en succes vandaag.