AEX weet de broek op te houden, maar blijf alert

Technisch heeft de AEX-index de steun van 664,51 punten met succes getest. Per saldo zet de index de zijwaartse beweging voort, maar wees wel alert op lagere toppen.

Het afgelopen halfjaar heeft de Nederlandse beurs flinke sprongen gemaakt. Per saldo heeft dit geresulteerd in een zijwaarts verloop tussen 632 en 740 punten. Technisch is er dus sprake van een zeer brede trading range zonder duidelijke richting.

Verkoopdruk

Blijf wel alert, want lagere koerspieken signaleren verkoopdruk.

Het is belangrijk om te signaleren dat de tussenliggende steun van 664,51 punten onder druk heeft gestaan, maar nog net heeft weten stand te houden.



Opvallend is dat ook de onderliggende geldstromen een soortgelijk verloop laten zien. Althans volgens de moneyflow indicator, waarvan het zijwaartse verloop aangeeft dat de kapitaalstromen onder de Nederlandse beurs in evenwicht blijven.



Vandaag leg ik de AEX op tafel, die de steun van 664,51 punten nog net intact heeft weten te houden. Ook loop ik langs de moneyflow-indicator.

AEX-index wist de steun 664,51 intact te houden

De Nederlandse beurs (AEX-index) leek te bezwijken onder verkoopdruk, maar de steun van 664,51 punten (de bodem van 5 september) heeft nog net weten stand te houden. Pas na een overtuigende doorbraak hieronder zou het technische plaatje verzwakken.

Het eerstvolgende vangnet ligt daarna rond 632,02 punten. Maar we blijven alert, want lagere koerspieken geven nog steeds verkoopdruk weer.

Er ligt weerstand rond 736,34 punten (gevormd op 4 augustus).



Geldstromen in evenwicht

De moneyflow-indicator test voorgaande bodems. Het zijwaartse verloop sinds dit voorjaar geeft aan dat de in- en uitstroom van kapitaal momenteel in evenwicht blijven. De uitleg van deze indicator vindt u onder de grafiek.





Uitleg moneyflow

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht of verkoopdruk kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop van een aandeel of index. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.



De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville, On Balance Volume genoemd, in zijn boek New Key to Stock Market Profits. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is daar direct van afgeleid.



In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.



Een stijgende moneyflow duidt op instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Hieronder vindt u een korte uitleg van de berekening van de moneyflow.

Berekening van de moneyflow

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.