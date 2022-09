10-jaarsrente VS voor het eerst sinds 2011 boven 3,5%

"ABN Amro bagatelliseert energierekening": Is niet bagatelliseren want ik denk dat AA het duidelijker ziet op basis van zichtbare en actuele feiten dan in dit geval het CBS die "aannames en schattingen" doet. Natuurlijk zullen mensen met reeds of nu ineens een variabel energie contract best het merken. Maar een groot aantal heeft de energie tarieven langer (1 jaar of langer) hebben daar (nog) geen last van.



Regeren is kennis van zaken vooruitzien maar dat is van de huidige regering niet het sterkste punt.....