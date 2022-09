Snel internet op kantoor: de voordelen voor je onderneming

Even gauw dat mailtje beantwoorden, je beleggingen realtime volgen of overleggen in een videogesprek. Wel zo fijn als je deze zaken vlug kunt regelen via een snelle internetverbinding zonder haperingen.

Maar niet alleen voor de dingen die je gauw tussendoor wilt doen als ondernemer is snel internet fijn, voor je gehele bedrijfsvoering zijn er veel voordelen. We zetten een aantal belangrijke pluspunten voor je op een rijtje.

Voordeel 1: mogelijkheden om zakelijk internet optimaal te benutten

Heb je geen snelle internetverbinding, dan wordt het lastig om met de ontwikkelingen op het gebied van internet mee te gaan. Wil je de mogelijkheden die online werken biedt optimaal benutten, dan is een snelle internetverbinding van essentieel belang.

Voor opties zoals werken in de cloud, videobellen met grote groepen collega’s en werken met grote databestanden (big data) is snel zakelijk internet onmisbaar. Met langzaam of instabiel internet zal werken in de cloud een uitdaging zijn. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in documenten die niet juist worden opgeslagen of wanneer tekst die je typt met vertraging tevoorschijn komt. Met inefficiënt werken en soms zelfs frustratie tot gevolg.

Een snelle internetverbinding zorgt er juist voor dat je online (samen)werken makkelijker maakt voor je onderneming. Erg handig nu hybride werken de toekomst lijkt te hebben en samenwerken steeds vaker op afstand gebeurt.

Voordeel 2: visitekaartje richting (potentiële) klanten

Komt een van je klanten langs op kantoor? Dan wil je uiteraard dat alles er netjes uitziet. Een goede internetverbinding is niet iets wat je kunt zien, maar is wel onderdeel van het visitekaartje dat je afgeeft aan je klant.

Zorg er dus altijd voor dat je snel internet hebt, zodat je presentatie bijvoorbeeld zonder onderbrekingen loopt (wellicht wil je een video laten zien). Daarnaast wordt het altijd gewaardeerd als je klant gebruik kan maken van een sterk wifi-netwerk.

En nu we steeds vaker online afspraken maken met klanten of toekomstige samenwerkingspartners, is snel internet ook in dit opzicht van belang voor je contact met klanten. Valt je beeld of geluid weg tijdens een kennismakingsgesprek, dan maak je niet de eerste indruk die je zo graag wilt maken.

Bel je liever ouderwets met (potentiële) klanten, dan is het verstandig om het internetabonnement voor je onderneming te combineren met een zakelijk mobiel abonnement. Dan kun je daarnaast makkelijk via je telefoon de laatste beursnieuwtjes checken, zonder afhankelijk te zijn van je privé-abonnement of een wifi-netwerk.

Voordeel 3: kom toe aan zaken die ertoe doen

Een trage internetverbinding - het maakt soms dat de kleinste taken op je to-dolijst veel tijd in beslag nemen. En dat is natuurlijk zonde van je tijd. Met een snelle internetverbinding zorg je ervoor dat je al gauw door je korte klusjes heen bent en aan het werk toekomt waarvoor je ondernemer bent geworden.

Denk bijvoorbeeld aan het bellen van die potentiële klant waar je al een tijdje je oog op hebt laten vallen, of het uitwerken van plannen die al langer in je hoofd rondspoken en waarmee je je onderneming naar een hoger niveau kunt tillen.

Snel internet tegenwoordig onmisbaar

Als ondernemer ben je tegenwoordig ongemerkt ontzettend afhankelijk van internet. Pas als je geen goede internetverbinding hebt, merk je hoe belangrijk snel internet is voor je werk. Om je onderneming naar jouw zin te runnen, zul je dus niet zonder snel internet kunnen.