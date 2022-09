Het is niet goed voorbeurs en er komt een hoop aan deze week

Miezerig. Weer. De AEX indicatie is -0,4% rond 662 na een weekend met weinig specifiek beursnieuws, maar met een week voor de boeg waarin weer heel veel kan gebeuren.

De Europese futures openen rond -0,5%

De Amerikaanse staan tussen -0,4% en -0,8% (technologie en groei)

In Azië staan de belangrijke markten tussen 0,8% en 1,3% (Hang Seng) lager

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +0,1% op 26,3

De dollar stijgt 0,4% naar 0,998

De Duitse tienjaars rente opent vlak op 1,76% en de Amerikaanse stijgt eentje naar 3,49%

Goud zakt 0,6%, olie doet -0,2% (WTI) en -0,9% (Brent) en crypto daalt procenten: bitcoin -5,0% op $18.500 en ethereum doet -2,6%

Gefeliciteerd beren, de AEX (oranje) bear market is tien maanden oud. Dat mag er zijn, maar het dalingspercentage valt reuze mee. Een gemiddelde duurt iets van 14 maanden en levert dan -40% op. De bull market in onze (tienjaars) rente (paars) houdt aan. Begin dit jaar stond die letterlijk nog op nul komma nul.

As we speak is de index €730,49 miljard waard, ofwel we hebben aardig wat geld verbrand.



Of u nu in gewone euro's neemt (blauw), of in dit jaar 12% gedaalde dollars (groen): de winstverwachtingen voor de AEX zijn echter niet stuk te krijgen, ondanks de ware crisestsunami dit jaar:

Of mogen we nu toch echt verlagingen verwachten?

Latest BofA Fund Manager Survey suggests allocations to global stocks are at an all-time low. But poor sentiment isn’t enough to keep S&P from making new year lows. Earnings cuts will be catalyst for further selloff and BofA suggests nibbling at S&P 3600 and gorging at 3000. pic.twitter.com/8X7m2wR77V — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 18, 2022

Bloomberg vat samen, het is de grote centrale bankenweek. En de War on Inflation wordt opgevoerd, want overal worden 50 à 75 basispunten verwacht, met uitzondering van Japan en Turkije.

The big rate decision(s): Fed officials are on track to raise rates by 75 basis points this week. A case could be made for going bigger, but there are persuasive arguments for not shocking markets.

Also coming this week, Sweden’s Riksbank on Tuesday; the Swiss National Bank, Norges Bank and the Bank of England, all of which are seen lifting by half a point or more on Thursday.

And the Bank of Japan on Friday, when policy makers are likely to persist with an unchanged stance despite worries about yen weakness.

Een vijfde deel van de markt verwacht woensdag zelfs vier kwartjes van de Fed. U weet het, bestrijding van de inflatie voor alles, desnoods ten koste van de economie en de beurs. En met deze onzekerheid is er weer volop beweging mogelijk in alles op het bord: dollar, rentes, commodities, aandelen en crypto.

In de afgelopen weken zagen we vaker dat markten heftig kunnen reageren op quotes van de Fed-voorzitter en economische data (inflatie vorige week), ondanks dat de kaarten al aardig lijken te zijn geschud.



Cijfers zijn er deze week alleen van FedEx (dat vorige week al loeiend waarschuwde voor alles wat los en vast zit), Costco en General Mills.

Lees ook deze analyse van de IEX Beleggersdesk: Waarschuwing FedEx dreunt door op de hele beurs

Verder zijn er de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over september uit onder meer VS en Duitsland. U ziet veel vieren in de consensusverwachtingen hieronder.

We gaan, kortom, zien hoe snel de economie al dan niet verslechtert, zeker in de EU, maar aan hulp van centrale banken hoeven we dus niet te denken.



Eerst maar vandaag en tot dusverre is er maar één nieuwtje op het Damrak:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:12 'Oprichters Ben & Jerry's protesteren tegen Unilever'

07:56 AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger

07:27 Fugro lost converteerbare obligaties vervroegd af

07:21 Volkswagen wil €70-75 miljard ophalen met beursgang Porsche

06:54 Europese beurzen openen naar verwachting in het groen

06:43 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:43 Beursagenda: macro-economisch

06:41 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

18 sep Fed domineert komend beursweek

18 sep Uitgelicht: Onward presenteert positieve resultaten

De AFM meldt deze shorts:

00:00 Beurzen Japan gesloten

00:00 Beurs Londen gesloten

En dan nog even dit

Terugblik:

WATCH: U.S. stocks ended in the red on Friday, falling to two-month lows as a warning of impending global slowdown from FedEx hastened investors' flight to safety at the conclusion of a tumultuous week https://t.co/7VhZ9K83P6 pic.twitter.com/m32u6utgpL — Reuters Business (@ReutersBiz) September 17, 2022

Vooruitblik:

A key Federal Reserve meeting got even more vital after higher-than-expected inflation numbers this week raised bets on another sharp rate increase. Here are the big business stories to watch out for over the coming week https://t.co/pZAsa2lgrZ pic.twitter.com/IfXLlZwBCS — Reuters Business (@ReutersBiz) September 17, 2022

De hoogste verwachtingen zijn 5% volgend jaar:

Bond traders’ fortunes hinge on where the Fed’s rate Comes to Rest https://t.co/TeWCsrCQkt — Bloomberg Markets (@markets) September 18, 2022

Ja, inderdaad:

NEW: "A competition to see who can hike faster."



The world economy risks being tipped into a slump by the biggest rate hikes in 15 years, as central banks try to break the inflation curse.



Read The Big Take ?? https://t.co/twimeejFER via @BW — Bloomberg Markets (@markets) September 19, 2022

Verlaagd van €85 miljard:

Volkswagen AG set a valuation target of 70-75 billion euros for the IPO of its iconic sports-car brand Porsche, sources said https://t.co/rl7oHEJYfS — Bloomberg Markets (@markets) September 18, 2022

Intussen bij de buren:

Tesla Inc. wants to double vehicle sales in Germany to 80,000 this year, German weekly Automobilwoche reported Sunday, citing a local manager https://t.co/706bsMcFF4 — Bloomberg Markets (@markets) September 18, 2022

De veiligste haven? Niet de goedkoopste:

These ETFs are capitalizing on the luxury goods boom https://t.co/9FCrLc1OgA by @Pras_S pic.twitter.com/Oe53WdPOXZ — Yahoo Finance (@YahooFinance) September 18, 2022

Iets met een stablecoin:

After Singapore police said Do Kwon was no longer in the city-state, the Luna creator tweeted that he’s not ‘on the run’ https://t.co/NukYwysSTG via @technology @crypto — Joanna Ossinger (@ossingerj) September 18, 2022

Veel plezier en succes vandaag.