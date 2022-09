Zwaargewichten van de AEX overtuigen nog niet

Dank Wouter voor de duiding en start van de Herfst en een mooie week .

Blijven zitten

Wij geloven in beleggen voor de lange termijn, en stappen daarom niet uit bij een beursdip.

De kans is namelijk groot dat je dan je beleggingen tegen een lagere prijs verkoopt dan dat je ze hebt gekocht: je maakt verlies.

Wij geven onze portefeuilles de tijd om zich te herstellen.

Het enige wat we hiervoor nodig hebben is tijd en geduld, en dat hebben we.