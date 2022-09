Slotcall: PostNL houdt schade beperkt op bloedrood Damrak

Nuanceringen



Het management van Fedex zegt zelfs dat er een wereldwijde recessie aan komt.

Wellicht doet het management er beter aan in eerste instantie naar de eigen under-perfomance te kijken, in plaats van te wijzen op een te verwachten mondiale recessie? Om die verwachting dan vervolgens klakkeloos over te nemen van een CEO die z’n eigen hachje wil redden…



De eeuwige heilige graal van Netto Contante Waarde methode van toekomstige kasstromen als argument voor dalende koersen van Groeiaandelen.

Welke toekomstige kasstromen? De komende 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar?

(Lees ook: Disadvantage of Net Present Value for Investments)

Persoonlijk vind ik het veel belangrijker hoe (met name de zgn. Groei aandelen/ondernemingen, dus kapitaalintensief) de toekomstige financieringsbehoefte hebben ingedekt, average Cost of Capital.

Jammer dat je hier zelden wat over leest. Heeft een onderneming de financieringsbehoefte voor de komende jaren ingedekt tegen een kapitaalmarktrente van 1% of van 4%? Dat maakt nogal uit bij de kwartaalcijfers. Je zelf verdiepen in de kwartaalrapportage (Balans en toelichting) is de enige manier om daar achter te komen. Kijk persoonlijk overigens bij aandelen keuze veel meer naar de Intrinsieke waarde per aandeel. Is misschien niet zo spectaculair maar geeft wat meer houvast op de langere termijn.



Laten we niet vergeten dat anderhalf jaar geleden zowel de FED als de ECB aangaven dat de inflatiepiek tijdelijk van aard zou zijn. Inmiddels weten we wel beter en elke econoom zou je kunnen vertellen dat de stijgende energieprijzen zich door vertalen bij het tot stand komen van diverse andere producten, vervolgens weer in lonen (om de koopkracht te handhaven etc.)

Zowel de FED als de ECB zullen het rente instrument gebruiken om de inflatie de kop in te drukken. Echter zodra die doelstellingen gerealiseerd zijn zal men weer net zo makkelijk het rente instrument gebruiken (dus verlagen) om de op dat moment haperende economie weer te stimuleren.