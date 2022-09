Slotcall: AEX houdt stevig stand, buy the dip

Wat een vervelende markt, anders kan niet gesteld worden. Elk herstel wordt - helaas - steeds in de kiem gesmoord en beleggers worden geconfronteerd met een pijnlijk aanpassingsproces. Een lagere liquiditeit in combinatie met hogere rentes vormt een giftige cocktail. Tel daar een met sneltrein vaart naderende recessie bij op, en dalende koersen zijn een feit.

Vandaag vormde hierop wel uitzondering, marktbreed stonden de koersen aanvankelijk onder druk, met soms stevige koersdalingen. Het slechte nieuws is dat de centrale banken nog niet klaar zijn met hun acties om de inflatie onder controle te brengen. Het goede nieuws is dat veel aandelen in jaren niet zo goedkoop zijn geweest.





Nationaal Beleggersonderzoek

Damrak

Hoog tijd om de schade op te nemen inmiddels. Het was hier en daar echt van dik hout zaagt men planken, maar een dun herstel op Wall Street zorgde eind van de middag voor een verrassende rebound.

Londen was gesloten vandaag, dat scheelt zeker de nodige liquiditeit, maar de draai in de markt aan het eind van de middag is zeker interessant. Na een low rond het middaguur op 657 punten, herstelde de AEX vrij aardig al ontbrak de echte overtuiging.

Aardige winsten voor AkzoNobel, Heineken en IMCD, fondsen die al een lelijke afstraffing voor hun kiezen hebben gekregen. Helaas ook opnieuw enkele notoire dalers zoals Just Eat Takeaway en Unibail.

In de midkap bescheiden winsten voor onder meer Aperam, AMG, AF-KLM en JDE Peet's. Bij de dalers opnieuw enkele vaste klanten zoals Basic Fit, CTP en PostNL. Binnen de AScX sprong Van Lanschot Kempen er sterk positief uit, terwijl Pharming een stevige daling te verwerken kreeg.

Gezien het verloop van de dag mogen beleggers niet mopperen met een plusje voor de AEX van 0,2% op een stand van ruim 665 punten.

Dan nog even dit

ABN Amro haalt zich de woede op de hals van laten we zeggen half Nederland, minimaal. De hoofeconoom van de bank had het lef zich uit te spreken tegen forse steunmaatregelen rond de energierekening.

Los van het feit of het steunpakket - overal - al nodig is, was de constatering dat een en ander olie op het inflatievuur zou gooien, zonder meer een juiste. We zijn benieuwd hoe dit relletje afloopt, maar nog veel meer benieuwd wanneer beleidsmakers met een oplossing op de proppen komen voor de energiecrisis want die is er in tegenstelling tot wat de bank beweert natuurlijk wel degelijk.

ABN Amro: energiekosten lopen gestaag op, maar er is nog géén crisis https://t.co/IpJkTOMReo — Martin Crum (@martinjancrum) September 19, 2022





Vastned

Vastgoedbezitter Vastned kon gezien zijn aanwezigheid in de duurdere winkelstraten in Europa wel eens bovengemiddeld veel last krijgen van een recessie, zo blijkt uit een analyse van de Beleggersdesk:





Eventuele beursgang van Saxo Bank gedoemd te mislukken IEX Premium https://t.co/2UlsZKT6l6 via @IEXnl — Martin Crum (@martinjancrum) September 19, 2022

Fugro

Bodemonderzoeker was vandaag weer in het nieuws rond herfinanciering. Althans, het concern zag een aantal bezitters van de 4,5% convertible aankloppen voor vervroegde aflossing. Dat scheelt in de rentelasten, maar legt wel een zwaar beslag op de afgelopen zomer aangevulde kas:





Vervroegde aflossing convertible verzwakt kaspositie Fugro #Fugro https://t.co/15hFvIEdHV — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 19, 2022

Saxo Bank

Timing speelt bij belegger zeker een rol in ieder geval op de korte termijn. Een gelukkige hand van timing van Saxo Bank is een mogelijke beursgang gezien het barre beursklimaat bepaald niet. Meer details over deze mogelijke IPO vindt u in een analyse van de IEX Beleggersdesk:





Buy the dip?

De vraag die vrijwel elke belegger zich stelt: nadert de correctie – meer is het echt (nog) niet – zijn eindfase? En in het verlengde daarvan, geldt het adagium 'buy the dip' al? Nu ligt ondergetekende, helaas, niet op een heerlijk zonnig strand in verre oorden.

Louter de suggestie dat een en ander te voorspellen valt, is bezijden de realiteit (en waarheid). Daarvoor kunnen beleggers beter uitwijken naar elders. Er zijn voldoende partijen in de markt actief die stellen dat wel te kunnen.

De toekomst is nu eenmaal per definitie onvoorspelbaar, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat het zinloos is het huiswerk niet te doen. Immers, het grondig in de kaart brengen van alle wel bekende omgevingsfactoren zal zeker bijdragen tot een betere risicoperceptie en daarmee rendement.

Nu geldt de septembermaand per definitie al als ‘moeilijke maand.’ Die constatering kan met een gerust hard gedaan worden: dat is al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw het geval namelijk.

En aan het fenomeen zwakke septembermaand liggen wel enkele relevante inzichten ter beschikking. Veel beleggers, professioneel en retail, komen terug van een vakantieperiode en vertonen vrijwel altijd de neiging tot het defensiever inrichten van de portefeuilles. Daar bovenop geldt vooral bij zogeheten mutual funds dat er enige window dressing plaats vindt waarbij verliesgevende posities worden gesloten.

Nu is historisch gezien de tweede helft van september een van de slechtste periodes van het jaar. Gemiddeld daalde de S&P500 per saldo met 0,75% in die weken. Dat nodigt niet direct uit tot instappen annex uitbreiden.

Temeer daar oktober historisch gezien de meest volatiele maand van het jaar is. Dat blijkt uit data teruggaand tot de jaren veertig van de vorige eeuw. De volatiliteit ligt in de oktobermaand gemiddeld zo’n 36% boven dat van de overige maanden. Een aanzienlijk verschil: de handelaren van Flow Traders zullen een en ander toejuichen.

Maar dan het goede nieuws: aandelen neigen in een midterm election year – en dat is dit jaar het geval – tot een sterke eindejaarsrally. Ter nuancering: garantie tot de hoek (helaas). Immers, beleggers hebben ditmaal ook te kampen met agressief opererende centrale banken en de winstverwachtingen voor veel bedrijven lijken te hoog.

Fed blijft agressief opereren

Matig nieuws voor aandelenbezitters: een poll gehouden door de Financial Times wees uit dat een meerderheid van een select clubje toonaangevende economen erop rekent dat de Amerikaanse centrale bank voorlopig agressief de rente blijft verhogen.

De jongste verwachting is dat de benchmark rente zal worden opgetrokken tot boven de 4% en daar tot in 2024 ook zal blijven. Twee derde van de bevraagde economen verwacht dat de Fed rente zal pieken tussen de 4 – 5%. De federal funds rate bevindt zich nu tussen de 2,25 – 2,5% en dat impliceert dus nog eens een verdubbeling.



Bron: Financial Times





Uiteraard betreft dit slechts een verwachting – de toekomst is per definitie onzeker – maar als deze verwachting uitkomt, belooft het nog roerige tijden te worden op de financiële markten. Een verdere verkrapping vanuit de Fed zit weliswaar al ingeprijsd, maar ruwweg een verdubbeling vanaf het huidige niveau, dat is andere koek.

Aanstaande dinsdag en woensdag houdt de Fed opnieuw zijn bijeenkomst (FOMC) en de verwachting is opnieuw een verhoging met 0,75%. Hoewel, een minderheid vreest zelfs mogelijk een verhoging met een volle procent.

Dat laatste is weinig aannemelijk, dat zou duiden op enige paniek bij de Fed en dat is richting de financiële markten nooit verstandig. De Amerikaanse economie laat al de eerste tekenen van afkoeling zien, de eerste grote bedrijven kondigen alweer ontslagrondes aan en het vergt nu eenmaal enige tijd voor renteverhogingen hun werk doen.

Los van het rentewapen van de plank halen om de inflatie te bestrijden geldt uiteraard dat overheden eerst en vooral hun spilzucht onder controle moeten brengen. Geldcreatie leidt altijd tot inflatie en dan gelden renteverhogingen slechts als symptoombestrijding.

Wat een en ander voor aandelenbezitters impliceert, daarvoor verwijs ik beleggers graag naar de Vooruitblik van afgelopen zondag. Spoiler alert: echt positief voor de korte termijn is een en ander niet.

Koffie wordt nog duurder

Brazilië, met afstand ’s werelds grootste koffieproducent, ziet zijn voorraad koffiebonen in rap tempo slinken. De jongste stand van zaken: er liggen nog circa 7 miljoen zakken koffie (à 60 kg) in de opslagplaatsen. Dat is omgerekend minder dan een half miljard kilo koffiebonen. Dat lijkt nog best veel, maar normaliter heeft het land zo’n 10 – 12 miljoen zakken koffiebonen op voorraad.



Bron: Bloomberg





En ook de warehouses die onder de ICE Futures US Exchange vallen, puilen bepaald niet uit: de voorraden bevinden zich op het laagste niveau van de afgelopen 25 jaar. Al met al een oncomfortabel krap aanbod, terwijl de vraag naar koffie structureel oploopt. Vorig jaar lag de consumptie van koffie 2% boven het niveau van 2020 en ook dit jaar groeit de vraag zo’n 1,5 – 2%.

U voelt hem al aankomen: verdere prijsstijgingen van deze essentiële brandstof voor werknemers is onvermijdelijk. Nu raden wij speculeren op de commodities markten beleggers zonder meer af: de expertise die daarvoor nodig is, hebben de meeste beleggers niet in huis.

Wel is het verstandig voor beleggers die bijvoorbeeld aandelen Nestlé of JDE Peet’s in portefeuille hebben, even goed op te letten. De vraag naar koffie is weliswaar sterk, maar na eerdere prijsverhogingen komt er wel een punt waarop de gemiddelde consument – noodgedwongen – toch afhaakt. En dan is uitwijken naar goedkopere huismerken van supermarkten, of zelfs C-merken koffie, een logische stap.

Wall Street

Deze week zijn de ogen van beleggers vooral gericht op de FOMC van dinsdag en woensdag. De verwachting is opnieuw een verhoging met 0,75%, al vreest een kwart van de ondervraagde partijen zelfs een vol procentpunt. Dat laatste durf ik wel uit te sluiten: dat zou duiden op paniek bij de Fed en een desastreuse uitwerking op Wall Street geven.

Vooruitlopend op de Fed-meeting bescheiden verliezen van 0,15% voor alle drie de grote indices, terwijl de tienjaarsrente voor het eerst sinds 2011 boven de 3,5% noteerde.

Rentes

Relatieve rust op het rentefront deze eerste dag van de week. Dat an sich zal voor professionele obligatiehandelaren niet slecht uit komen, want wat waren de bewegingen fors de afgelopen maanden. Zo niet vandaag, al valt op dat Italië wel boven het pijnpunt van 4% blijft noteren, de inspanningen van de ECB ten spijt.



Bron: Reuters

Brede markt

Weinig schokkends te melden over de bredere markt vandaag. De uitslagen zijn per saldo vrij gering. Kleine plussen en minnen wisselen elkaar af.

Het Damrak

AkzoNobel (+ 2,4%) geldt als een kwaliteitsfonds dat wel erg ver was weggezakt. Enig koersherstel is dan ook niet vreemd.

(+ 2,4%) geldt als een kwaliteitsfonds dat wel erg ver was weggezakt. Enig koersherstel is dan ook niet vreemd. ING Groep (- 0,6%) doet het beter dan de AEX de laatste tijd, vandaag uitgezonderd. Hogere rentes wegen momenteel zwaarder dan de impact van een recessie.

(- 0,6%) doet het beter dan de AEX de laatste tijd, vandaag uitgezonderd. Hogere rentes wegen momenteel zwaarder dan de impact van een recessie. Philips (- 0,7%) viel afgelopen vrijdag op met een ongekend hoog handelsvolume in het laatste uur bij een stijgende koers, maar kon vandaag geen potten breken.

(- 0,7%) viel afgelopen vrijdag op met een ongekend hoog handelsvolume in het laatste uur bij een stijgende koers, maar kon vandaag geen potten breken. Shell (+ 0,4%) ziet met lede ogen de olieprijs verder dalen, maar heeft gelukkig ook een omvangrijke gasdivisie.

(+ 0,4%) ziet met lede ogen de olieprijs verder dalen, maar heeft gelukkig ook een omvangrijke gasdivisie. Unibail (- 3,3%) kreeg een verkoopadvies van een grote Amerikaanse zakenbank voor zijn kiezen.

(- 3,3%) kreeg een verkoopadvies van een grote Amerikaanse zakenbank voor zijn kiezen. ABN Amro (+ 0,2%) profiteert net als ING Groep op dit moment vooral van een beter renteklimaat.

(+ 0,2%) profiteert net als ING Groep op dit moment vooral van een beter renteklimaat. Flow Traders (+ 0,3%) heeft meer last van teruglopende handelsomzetten dan profijt van een licht verhoogde VIX-stand.

(+ 0,3%) heeft meer last van teruglopende handelsomzetten dan profijt van een licht verhoogde VIX-stand. JDE Peets (+ 1,3%) zal gaandeweg meer moeite krijgen met het doorberekenen van de stijgende koffiebonenprijzen.

(+ 1,3%) zal gaandeweg meer moeite krijgen met het doorberekenen van de stijgende koffiebonenprijzen. Accsys (- 3,5%) is weer geheel terug bij af en geldt weer als een pennystock. Hernieuwde vertraging bij de bouw van een Britse fabriek was hier de boosdoener.

(- 3,5%) is weer geheel terug bij af en geldt weer als een pennystock. Hernieuwde vertraging bij de bouw van een Britse fabriek was hier de boosdoener. CM.com (+ 1,2%) doet verwoede pogingen om boven de €10 te blijven en slaagt daar vooralsnog uitstekend in.

(+ 1,2%) doet verwoede pogingen om boven de €10 te blijven en slaagt daar vooralsnog uitstekend in. Ebusco (+ 0,7%) meldde eind vorige week een mooie order uit Scandinavië, maar heeft nog wat meer verkoopsuccessen nodig.

(+ 0,7%) meldde eind vorige week een mooie order uit Scandinavië, maar heeft nog wat meer verkoopsuccessen nodig. Pharming (- 6,0%) heeft in BlackRock een actief handelende grootaandeelhouder volgens de AFM-registers.

(- 6,0%) heeft in BlackRock een actief handelende grootaandeelhouder volgens de AFM-registers. Vastned (- 3,2%) zit net in de verkeerde hoek met zijn activiteiten als er een recessie losbarst.

(- 3,2%) zit net in de verkeerde hoek met zijn activiteiten als er een recessie losbarst. Op de lokale markt probeert NX Filtration (+ 3,8%) de €10-grens weer opwaarts te slechten.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Unibail: initial coverage koersdoel €48 en verkopen - JPMorgan Chase

Wereldhave: initial coverage koersdoel €13,80 en verkopen - JPMorgan Chase

RTL Group: koersdoel naar €42 van €41,75 en houden - Barclays

Agenda 13 september

00:30 Inflatie - Augustus (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Augustus (Dld)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Augustus (VS)