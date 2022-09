Het is druilerig voorbeurs en her en der is het zelfs schrikken

Volgens mij is het heel simpel, alle bedrijfsresultaten die we nu zien komen uit de afgelopen periode. In de basis een periode waarin iedereen zn geld aan het uitgeven was (na lock-down, vakanties), het kon niet op. Op dit moment zijn we zo bang gemaakt dat iedereen de hand op de knip houdt om oa de gasrekening te kunnen betalen. Dus over een kwartaal, of pas begin 2023 zullen de eerste bedrijven slechtere cijfers presenteren. Als ik naar mezelf kijk, ik vertik het om 4,5 euro voor een biertje te betalen wat voorheen 3,0 was in de kroeg, 2,40 voor een crossaint bij koffietentje wat voorheen 1,50 euro was en 110 euro voor trui die voorheen 90 euro was. Hier bezuinig ik op, waarbij ik dat voorheen niet deed. Als ik al zo denk met redelijk goed salaris, dan denken er vast veel meer mensen zo...