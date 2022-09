Koersen doen niet veel voorbeurs, maar er zijn interessante ontwikkelingen

Het is rustig en richtingloos. De AEX-indicatie is vlak na een aardig Wall Street met bescheiden plussen.

Europese futures openen valk tot net hoger

De Amerikaanse futures staan weer net 0,1% à 0,2% in de min

In Azië plust en mint de boel een beetje, stelt weinig voor, maar China ligt slechter

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -4,1% op 26,2

De dollar stijgt 0,1% naar 0,997

De Duitse en Amerikaanse tienjaars rentes stijgen drie basispunten naar 1,72% en 3,47%

Goud staat -0,4%, olie doet -0,2% en crypto plust 0,6 à 1,0% op the merge-dag, zo meer

Ja, waar staan we nou eigenlijk met de AEX? Duidelijke richting is er niet, hoewel de grote trend natuurlijk neerwaarts is en de index (oranje) ook in een bear market zit. De richting van de rente (hier de Nederlandse tienjaars) is echter wel duidelijk? Het slimme geld - dat belooft wellicht weinig goeds voor aandelen.

Zekerheid is er nooit, want in zo'n fraai spiegelbeeld als deze twee items dit jaar laten zien, gaat het zelden. Alleen in grote lijnen. Het kan dus ook zo weer afgelopen zijn.



Over naar de waan van de dag en die laat vooralsnog weinig nieuws en beweging zien. Vandaag is er wel een big event in cryptoland. Het is zover: The Merge. Als het goed is, merkt u er niets van. Het scheelt alleen 99% energiegebruik.

The countdown is on for tonight’s Ethereum “merge.” @KenzieSigalos breaks down what the upgrade means for the crypto sector and investors. https://t.co/mtu34hkhFf pic.twitter.com/9BkKhM9Vd4 — CNBC (@CNBC) September 15, 2022



Daar wordt het ritje deze zomer ook mee verklaard, want bitcoin steeg in deze periode maar +13,1%. Het hoge energiegebruik van crypto heet een bezwaar te zijn om in te stappen en wie weet trekt ethereum nu meer publiek, is de redenering.



Het discussiepunt van vandaag is... Kijk, dat Cathie Wood dit standpunt hanteert is direct eigenbelang. Haar Ark Innovation ETF beweegt zowat contrair met de rente en vooral instroom is haar verdienmodel. Dat die anderen ook zo redeneren maakt het interessant.

Cathie Wood's contrarian deflation call gets endorsements from Elon Musk, Jeffrey Gundlach https://t.co/38bqgRPqNd — CNBC (@CNBC) September 14, 2022



De redenering is eigenlijk dat de Fed weer behind the curve is. Zegt u het maar.



Aan de (gewogen) Bloomberg Commodity Spot Index leest u die dalingen niet af, maar de index wordt vooral door energie gedragen.



Intussen is La Wood flink aan het shoppen, vooral Roku. Helaas geeft Bloomberg verder geen namen.

Cathie Wood goes on biggest dip-buying binge since February. Ark funds buy shares of 27 stocks on Tuesday amid selloff. Paired with deflation tweets, Wood is ‘walking the walk.’ https://t.co/RNcphDNKZr pic.twitter.com/hbRDMfexHc — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 14, 2022



Verder is er weer nagenoeg geen nieuws op het Damrak. Gefeliciteerd Alfen met opname in de Stoxx Europe 600 (heel Europa) per 19 september en niets staat de overname van Intertrust nog in de weg..

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:09 Sawan opvolger CEO Ben van Beurden bij Shell

08:06 Neutrale opening AEX voorzien

07:28 CSC krijgt groen licht in Ierland voor overname Intertrust

07:24 Japanse export blijft groeien

07:13 Alfen in Stoxx Europe 600

06:57 Europese beurzen openen hoger

06:49 Werkloosheid neemt opnieuw toe

06:44 Beursagenda: macro-economisch

06:43 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:42 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

14 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

14 sep Wall Street licht hoger gesloten

14 sep Olieprijs hoger gesloten

14 sep Wall Street koerst af op hoger slot

14 sep Europese beurzen lager gesloten

De agenda mag er zijn met vooral die voorlopende New Uork en Philadelphia Fed indices over september:

00:00 Alumexx - Interimcijfers



22:00 Adobe - Cijfers derde kwartaal (VS)



00:50 Handelsbalans - Augustus (Jap)

06:30 Werkloosheid - Augustus (NL)

08:45 Inflatie - Augustus (Fra)

11:00 Handelsbalans - Juli (eur)

11:00 Arbeidskosten - Tweede kwartaal (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - Augustus (VS)

14:30 Importprijzen - Augustus (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Empire State index - September (VS)

14:30 Philly Fed index - September (VS)

15:15 Industriële productie - Augustus (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Juli (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

The Nasdaq grinded higher in choppy trading on Wednesday as investors tried to find their footing after the biggest one-day drop in more than two years.



The Dow inched up 0.10%.

The S&P 500 rose 0.34%.

The Nasdaq gained 0.74%. https://t.co/z9wRJjiFpA pic.twitter.com/2Vpa3z3zQj — CNBC (@CNBC) September 14, 2022



3,8%:

In augustus nam de werkloosheid verder toe. Het aantal WW-uitkeringen bleef dalen.https://t.co/6r2rBnj8xX pic.twitter.com/L4gwy96Hbv — CBS (@statistiekcbs) September 15, 2022



Big Tech, steeds meer big rechtszaken lijkt het soms:

California filed a lawsuit against Amazon, alleging that the company violated antitrust law by blocking price competition and pushing up prices for consumers https://t.co/dKLrlv7UCN pic.twitter.com/ui0ipNU6BR — Reuters Business (@ReutersBiz) September 15, 2022



Hier meer over The Merge:

In the past three months, ether has jumped 32%, dramatically outperforming bitcoin, which has dropped 9%. Some see the real upside coming after the "merge" takes place. @KenzieSigalos https://t.co/KETjvwAFzi — Ted Kemp (@TedKempCNBC) September 15, 2022



In 2022 gaan veel dingen andersom:

The UK’s new Chancellor of the Exchequer may scrap a cap on banker bonuses to make London more attractive, the FT reports https://t.co/4zmADuIgf9 — Bloomberg Markets (@markets) September 15, 2022



Ik bedoel maar:

Coal buyers in China are likely to return in numbers ahead of what is expected to be a chillier-than-usual winter https://t.co/hAdRGkunu9 — Bloomberg Markets (@markets) September 15, 2022



Simpel, hogere rente betekent minder economie en lagere waarderingen:

Billionaire Ray Dalio has a gloomy prediction for stockshttps://t.co/gCaZjRP61D — Bloomberg Markets (@markets) September 15, 2022



Tot slot, wat knap:

WATCH: These Dutch students have built a sporty, sustainable all-electric car that captures more carbon than it emits https://t.co/whI55WPELy pic.twitter.com/7iq07Cjn1U — Reuters Business (@ReutersBiz) September 15, 2022

Veel plezier en succes vandaag.