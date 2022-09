Nederlandse beurs stampt bodem aan

We zitten zo wieso in de eindfase , de oerknal is onderweg , en dichterbij dan menigeen beseft . Buiten dat werkloosheid stijgt en vanaf nu explosief gaat vermeerderen . Dat voorraden tot noooit vertoonde hoeveelheden zijn opgebouwd ( bij verzwakking economie dus extra nadelig ) . Energie die niet meer te betalen is . En wat nog niet genoemd werd maar gister bij een meeting ter sprake kwam , investeringen in machines , bouwplannen , uitbruidingsplannen , allen geheel de prullebak in . Door de hoge energie prijzen , kun je rekenen wat je wilt maar krijg je het niet rendabel .

Door ons slapende beleid van oa Rutte en co , en tevens de mensen uit Brussel , denk ik dat het al te laat is . Faillissementen lopen nu al heel hard op in Duitsland , bij ons nu kwestie van weken .



geen stroom , geen levering van wat dan ook .