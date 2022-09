Slotcall: beetje opluchting de dag ná, maar toch weer veel rood

Gisteren AEX -1,8% en vandaag -0,5%: niet leuk om weer een daling voor onze kiezen te krijgen. Per saldo is het toch handjes dichtknijpen na die enorme sloopkogel gisteren op Wall Street?

Europa en eerder al Azië dalen vandaag, maar Wall Street maakt iets van de schade goed. Het beeld wordt een beetje vertekend door de euro die een tikje in de rebound gaat ten opzichte van de dollar. Dan weer er boven en nu op ons slot weer er onder, valutapaar EUR/USD levert al de hele dag slag om pariteit.

Zo alles over aandelen, eerst de andere hot items in de markt. De rentes ruiken intussen de toppen van begin deze zomer en in principe is dit geen goed nieuws voor aandelen. Hier ziet u de bench marks van euro en dollar, de Duitse tienjaars rente (oranje) en de Amerikaanse.

Helaas, ook de energieprijzen kiezen vandaag weer het ruime sop. Olie dus en hier ziet u Nederlandse gas future TTF (oranje natuurlijk) en de Duitse elektriciteits future, de EU bench marks. Het zijn percentages waar niemand meer van op kijkt, maar die er toch echt mogen zijn.

Gisteren waren het vooral de chippers die er van langs kregen. Sectorindex SOX stijgt vandaag, maar de neergaande trend is meer dan intact en volop van kracht.

Mama, komt de VIX Index óóit nog boven 30 uit, zou Jantje aan zijn moeder kunnen vragen. Tja, als het gisteren al niet gebeurde, hoe grondig moeten we de beurs dan wel niet afbreken, om wel echte onrust- en paniekstanden op het bord te krijgen?

Aan de hefbomen zou het ook niet mogen liggen... U weet het, maar u kan het toch niet laten er mee te stoeien. Smart men go broke three ways: liqor, ladies en leverage, zijn de wijze woorden van Charlie Munger.

Leveraged ETFs Added to Stock Chaos With $15.5 Billion Selling https://t.co/3voh1YZjb6 — Bloomberg Markets (@markets) September 14, 2022

Veel bedrijfsnieuws is er niet vandaag, op het Damrak al helemaal niet, maar op de networks is nog wel wat te vinden. De EU energieplannen dus van vandaag en is dit misschien mede de reden dat ING zo goed ligt de laatste tijd? Want banken en recessies zijn geen goede combinatie:

Big European banks including BNP Paribas, ING and Commerzbank are among those benefiting from state credit lines to energy suppliers https://t.co/7HhzsvAVgI — Bloomberg Markets (@markets) September 14, 2022

Oh Cathie, buy the dip is zooo 2009-2021 :-)

Tuesday’s selloff looked like opportunity to Cathie Wood’s Ark Investment Management https://t.co/qR4npcc7Vp — Bloomberg Markets (@markets) September 14, 2022

This time it's different!

The last time tech stocks saw a selloff on the scale of Tuesday’s wipeout, the Nasdaq 100 was a week away from a monster rally thanks to Fed stimulus. But panic-stricken bulls don’t have the central bank on their side this time https://t.co/ZumSDPHIhp — Bloomberg Markets (@markets) September 14, 2022

Morgen is die ethereum merge, maar vandaag is er nog even ander crypto nieuws. Do Kwon is van Terra Classic (LUNC). Dat is de stable coin die dit voorjaar in een paar uur van 1 naar nul ging, toen het allemaal wat minder stabiel was, dan de naam en glimmende folder suggereerden. En nu dit, u verwacht het niet.

A South Korean court has issued an arrest warrant for Do Kwon, the co-founder of collapsed cryptocurrency operator Terraform Labs, for allegedly violating capital market rules https://t.co/YI4B0p5oKD — Financial Times (@FinancialTimes) September 14, 2022

Hier hebt u bitcoin (oranje) en ethereum, het enthousiasme spat er niet van af. Door die merge zou ethereum drastisch minder energie verbruiken en dat kan het misschien in een betere positie brengen ten opzichte van het energie-intensievere bitcoin.

De brede markt dan, geklokt op het Amsterdamse slot. De AEX doet niet eens zo slecht met al die tech aan boord gezien Duitsland en VK? Bescheiden plussen op het Amerikaanse bord en olie ligt goed.

De rentes houden het redelijk beschaafd vandaag, maar de standen zijn duidelijk.

Beursplein 5

Het op papier superdefensieve Heineken is vandaag even wat minder defensief en analist Niels Koerts schiet er ook nog een paar gaten in:

Zakenbanken hanteren te hoge koersdoelen voor Heineken #Heineken https://t.co/yz4a5bweAY — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 14, 2022

Dat doet hij ook bij het Belgische grootmacht AB InBev:

Ook AB InBev niet immuun voor stijgende rente #ABInBev https://t.co/TWvkIv3NTL — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 14, 2022

AMG en verbazing, die combinatie komt vaker voor? Analist Paul Weeteling kijkt er nog een keer na:

Van gisteren, maar dit aandeel interesseert u:

Wat te doen met Aperam in deze marktomstandigheden? #Aperam https://t.co/3Sjnv6hKj4 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 13, 2022

Deze al helemaal:

De rest van de adviezen met onder meer een opwaardering van DSM, een verlaging voor Aperam, koersdoelverhogingen voor ING en Galapagos en een -verlaging voor Adyen:

Verder nog iets? Marktbreed is er weer geen grote gemene deler - waarde versus groei - maar in de AEX liggen de cyclische aandelen slecht. Prijst de markt soms een recessie in, ofwel de cyclus? Maar dan zou ArcelorMittal toch als slechtste...? Toevallig had ik vandaag een grafiekje met cyclicals.

Het lijkt me tot dusverre eerder zo dat dure (cyclische) aandelen zijn afgestraft, dan dat de markt een recessie vreest. Wat is niet is, kan wel komen.

#Philips en #AkzoNobel sluiten #AEX rij vandaag met ruim -3%. Philips en #DSM zijn imho defensief, chippers en financials zijn ook cyclisch, maar dit zijn formeel cyclische fondsen AEX. Alleen #ArcelorMittal doet beter sinds all time high #AEX en dat in zo'n markt met bèta 2,1 pic.twitter.com/fCaFaI1sVC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 14, 2022