Nog geen herstel na het drama op Wall Street, het is slecht voorbeurs

Wordt dit de slechtste beursdag sinds maart 2020? Omdat een inflatiecijfer op 8,3% en niet de verwachte 8,1% uit kwam.

De AEX indicatie is -1,0% na een vreselijk rondje Wall Street gisteren. Hier een paar scores. Chippers en Big Tech lagen nog het slechtst. Apple, het grootste fonds ter wereld deed -5,9%, ofwel $154 miljard weg.

Dow Jones -3,9%

S&P 500 -4,3%

Nasdaq Composite -5,2%

Nasdaq 100 -5,5%

Russell 2000 -4,9%

SOX -6,2%

Nasdaq Internet Index -5,5%

Ark Innovation ETF -6,8%

CBOE VIX Index +14,4% op 27,3

Maar nu:

Europese futures staan rond een procent in de min

De Amerikaanse zeuren alweer 0,1% lager

In Azië wil u nu ook niet wezen, alles rood, maar het valt nog mee. Nikkei 225 en Hang Seng zakken nog het hardst, met 2,5%

De dollar daalt met 0,2% naar 0,998 euro

De Duitse en Amerikaanse tienjaars rente zakken één basispunt naar 1,77% en 3,44%

Goud ligt vlak na ook een tik gisteren, olie daalt 0,7% en crypto kruipt een procentje op van een dikke sell-off gisteren. Bitcoin stond zelfs weer onder $20.000

Gisteravond op Wall Street dus, moet u het rechterrijtje in de Nasdaq 100 eens zien. Dat zijn geen kinderachtige namen. Nvidia, Amazon, Meta, Netflix, NXP, ASML, de Chinezen, chippers...



Niettemin was er geen paniek, zie de CBOE VIX-index maar. Dit is hooguit onrust en verwacht u wellicht daarom geen wonderen van Flow Traders, brokers en market makers. Geen marktbodem zonder eerst een dikke vette spike naar minimaal 50? Dat is wat de geschiedenis leert, maar het staat niet in het reglement.



Zo verging het onze AEX future (FTI) gisteren. Op het eerste oog valt die -2,6% misschien nog mee met al die tech en chippers aan boord van onze index, maar de dollar trok natuurlijk bij tot onder pariteit.



De AEX heeft nog wel wat ruimte tot de jaarbodems, maar dan moeten er niet te vaak van zulke dagen voorbijkomen. De rente belooft niet veel goeds in ieder geval en de winsten kunnen niet immuun blijven voor een mogelijke of zelfs zekere recessie.



Hier is EUR/USD. Nog maar 24 uur geleden stond hier een heel andere stand. De markten prijzen na gisteren een extra kwartje Fed renteverhoging in nog voor dit jaar. Eens zien of er pratende ECB-hoofden voorbij gaan komen, om die euro niet verder te laten wegzakken.



Verder is er nu helemaal geen nieuws op het Damrak en eigenlijk ook niet in New York. En dan zulke bewegingen, ja dat kan.

DSM: naar buy van hold en naar €150 van €152 - Jefferies

Ach en wee:

U.S. stocks suffered their worst day in over two years on Tuesday, erasing a sizeable chunk of recent gains, after a hotter-than-expected inflation report dashed hopes that the Federal Reserve might relent on its aggressive plan to hike interest rates https://t.co/SZTCiSXscC pic.twitter.com/SnccwiJGPu — Reuters Business (@ReutersBiz) September 14, 2022

Onvoorstelbaar:

Tech selloff on Tue has been particularly costly for Apple. World’s most-valuable comp lost $154bn in market value - a wipeout that ranks among top 10 worst single-day market value losses in US stock market history, acc to BBG. That’s more than mkt cap of ~90% of S&P 500 comps. pic.twitter.com/M32soxmDPn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 13, 2022

Voor wie het te snel ging gisteren:

WATCH: U.S. inflation unexpectedly rose in August, despite a drop in gas prices. That sparked a sharp selloff in the stock market, snapping a four-day winning streak for the major indexes https://t.co/oCdsms9gXH pic.twitter.com/SfKjckJUpB — Reuters Business (@ReutersBiz) September 14, 2022

Voor wie wil weten hoe het verder gaat:

The market is now pricing in Fed rate hikes to 4.25%-4.50% by the first quarter of next year, then rate cuts in the back half of 2023 and more cuts in 2024... pic.twitter.com/ktJLUdYovX — Charlie Bilello (@charliebilello) September 13, 2022

Da's serieus geld:

WATCH: Google faces $25.4 billion damages claims in British and Dutch courts over its digital advertising practices $GOOGL https://t.co/dGCdkdgrLt pic.twitter.com/iP6DSPvdPe — Reuters Business (@ReutersBiz) September 14, 2022

Intussen in China:

Finally. Tencent won approval for a new game for the first time since Chinese regulators froze all licensing in 2021. Rival Netease also got a game approval, a sign Beijing is easing up on restrictions in the world's largest gaming market. @pingroma https://t.co/Jc0ArnJYG5 via — Peter Elstrom (@pelstrom) September 14, 2022

Goh:

El Salvador is now one year into its experiment with making bitcoin a legal tender. The signs aren’t good as data shows few citizens or firms are using crypto for payments. Learn more about this week’s big stories from the world of virtual money here https://t.co/h4mluwr7kx pic.twitter.com/NF85kc8tkb — Reuters Business (@ReutersBiz) September 14, 2022

Meer crypto:

Ethereum, the popular crypto network that runs Ether, is about to get a long-anticipated software change.



“The Merge,” as it is known to crypto fans worldwide, will lower Ethereum’s energy use by 99%. Bloomberg's @SonaliBasak has the details https://t.co/z5zmwSqSMB pic.twitter.com/QjlV9Wr5iL — Bloomberg TV (@BloombergTV) September 13, 2022

Veel plezier en succes vandaag.