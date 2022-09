Kijkt u door vlakke koersen heen voorbeurs, want er broeit van alles

een aandelenrally mag men vergeten Arend. ok AEX herstelde een beetje maar zal van korte duur zijn. Inflatie krijgt me niet op de knieen in 2 weken en je mag al blij zijn dat ze het voor elkaar krijgen in 2 jaar wat ik betwijfel. en je mag praten als brugman maar mij maak je niet gek. jazeker krijgen we een rally maar dan wel naar beneden dus opletten mensen!! De echte DIP is nog ver weg. succes iedereen.