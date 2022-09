Kijkt u door vlakke koersen heen voorbeurs, want er broeit van alles

De AEX indicatie lijkt min of meer neutraal te openen na een mooi ritje Wall Street.

Meest opvallend nu zijn de vliegende Koreaanse chippers, maar ik kan zo gauw geen nieuw vinden. Het nieuws van vandaag wordt - of niet - de Amerikaanse inflatie. Tot die tijd is het wellicht rustig, Marktbreed dan.

Europese en Amerikaanse futures openen net met een plusje

In Azië stijgen de meeste markten, maar in Korea speert de Kospi +2,8% aangevoerd door Samsung en Hynix, beide doen +4,8%. In Taiwan staat TSM +1,3%. Let op uw chippers dus

Nog meer onverwachte beweging: de volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +4,7% op 23,9. Zelden vertoond bij een mooie indexstijging van een procent

Aan beweeglijkheid ook hier geen gebrek, de dollar doet het nu -0,2% lager op 1,014

De Duitse tienjaars rente stijgt één basispunt naar 1,66% en de Amerikaanse levert er twee in op 3,37%

Welja, nog meer opvallende koersen? Goud, olie en crypto staan allemaal min of meer vlak

Misschien dat die volatiliteit hier iets mee heeft te maken. Plaatje van gisteren, gekregen op Twitter met als opmerking vingers aan de toetsen morgen. Die inflatie dus.

Het waren zonder meer een paar fantastische dagen, maar nu? Want de AEX staat nog in niemandsland en voor verdere stijgingen moet die (Nederlandse tienjaars) rente terug? Dat is wel het beeld dit jaar. Let wel, de fraaie correlatie kan zo weer over zijn. Zie buy the dip. Dat ging ook twaalf jaar goed, tot...



Even een uitstapje. Zo begin ik zelf het momenteel goed liggende bitcoin als een risicobereidheidsindicator te zien. Er staan een paar percentages in de grafiek, want anders valt het niet op hoe hard het hier altijd gaat. Nu is het sentiment even neutraal.



Enfin, minstens zo belangrijk als aandelen en rentes is de dollar, hier EUR/USD. Bodem gezien is dan de vraag en vandaag zijn er twee cijfers die hier impact én enorme impact op kunnen hebben.



Hier draait alles om vandaag, Amerikaanse consumentenprijzen (CPI) jaar-op-jaar over augustus. Zet u de wekker op 14:30 uur en we gaan zien of peak inflation inderdaad is geweest in de VS, of dat het niet voor niets is dat de Fed zo haviks is. Aan de sterk gedaalde benzineprijzen zal het niet liggen.



Dit is de Nymex Gasoline future versus de inflatie:



Hier de hele verwachting:



Berenverhalen kan u zelf zo per strekkende meter oplepelen. Dit is aardig, de meest bullishe insteek is van Credit Suisse:

"Every one of us sees when we go to the gas station that the price of gasoline is down, and oil is down," the chief US equity strategist of @CreditSuisse told @CNBCFastMoney . "We see it even with food." @StephLandsman https://t.co/SRyi4kyOuJ — Ted Kemp (@TedKempCNBC) September 13, 2022

Ook interessant, maar waar de markt alleen bij een afzwaaier op reageert, is om 11:00 uur de Duitse ZEW Index, de eerste voorlopende indicator over september. Ja, hoe voelt de hele Mannschaft zich anno nu? Nog beroerder, of minder beroerd?



NN verkoopt voor een onbekend bedrag haar Poolse pensioenactiviteiten MetLife aan Generali en Oracle deed +1,4% op Q2-cijfers. Veel meer bedrijfsnieuws dan dat is er nu niet.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:12 Britse werkloosheid verder gedaald

08:09 Nipt lagere opening AEX voorzien in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers

08:08 Duitse inflatie loopt verder op

07:48 Positieve studieresultaten Onward

07:42 De Tijd: 'Staking dreigt bij Delhaize'

07:18 NN verkoopt Poolse pensioenactiviteiten MetLife aan General

06:58 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

12 sep Oracle profiteert van cloudactiviteiten

12 sep Wall Street sluit hoger

12 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

12 sep Olieprijs stijgt

12 sep Goldman Sachs wil honderden banen schrappen

12 sep Wall Street koerst hoger

12 sep Europese beurzen sluiten hoger

08:00 Inflatie - Augustus def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - Juli (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - September (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Augustus (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Inflatie - Augustus (VS)

Mooie stijging, alweer:

Wall Street posted a fourth straight day of gains ahead of crucial inflation data that could provide clues about the duration and severity of the Federal Reserve's tightening policy https://t.co/P2F1DlyJnm pic.twitter.com/SaB5Vv1hsx — Reuters Business (@ReutersBiz) September 13, 2022

Edoch:

Investors overwhelmingly believe the S&P 500 bottom for this drawdown is not in yet, survey shows https://t.co/xMvZHDvfd8 — CNBC (@CNBC) September 13, 2022

Grootste westerse bank:

A soft landing is becoming the more likely scenario for the global economy, which will continue to provide tailwinds for risky assets, according to strategists at JPMorgan https://t.co/kBCJZvYx1C — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2022

Bij de buren:

Europe’s challenging macro backdrop may keep weighing on its assets despite a positive risk-reward balance, fiscal support and measures to cut energy demand, according to Goldman Sachs https://t.co/AJrjsEvW2J — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2022

Het is een strategische industrietak geworden:

U.S. chipmakers look set to face stricter curbs on exports to China. Read more here: https://t.co/df6nViw5ZY pic.twitter.com/BkbKorhu6g — Reuters Business (@ReutersBiz) September 13, 2022

The Zuck is zijn mojo kwijt? Bijzonder verhaal op CNBC:

Mark Zuckerberg is 'continuing to derail' Facebook, says Harvard Business School fellow: 'He's really lost his way' @annikakimc https://t.co/2BjswJNKrz — Ted Kemp (@TedKempCNBC) September 13, 2022

Van één naar twee sublieme Dividend Aristocrats? Veel opsplitsingen dit jaar, is ook een manier om waarde te scheppen.

Johnson & Johnson is the biggest pharmaceutical company in the U.S. based on market cap. Why is it splitting up? Watch the full video here: https://t.co/0F3M57RcR6 pic.twitter.com/XSEBotstht — CNBC (@CNBC) September 13, 2022

Omdat u geen genoeg van autofantasie kan krijgen:

Rivian has been making a name for itself with its upscale electric trucks and SUVs. Watch the video to learn how a partnership with Amazon is giving Rivian an edge in the EV industry. https://t.co/68ZzvZUVRi pic.twitter.com/e6OLfwc3bG — CNBC (@CNBC) September 12, 2022

Sign of the time? Koers bijna gehalveerd dit jaar:

Electrolux, Europe's biggest home appliances maker, announces cost-cutting plans as demand drops across Europe and North America. Read more here: https://t.co/KTgnuxp7IP pic.twitter.com/P4YBg3jmJ1 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 13, 2022

Veel plezier en succes vandaag.