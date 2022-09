IEX: miljardenschikking Philips is onrealistisch

Het is niet realistisch dat de Vereniging Effectenbezitters (VEB) daadwerkelijk voor miljarden euro's gaat schikken met Philips. Dat schrijft Niels Koerts van de IEX Beleggersdesk. De markt lijkt dezelfde mening toegedaan: de koers is sinds de bekendmaking van het nieuws met bijna 2% gestegen.

De VEB dreigt met een claim richting Philips. De producent van medische apparaten beschikt volgens de belangenvereniging al sinds 2015 over informatie over het mogelijk slecht en schadelijk functioneren van de slaapapneu-apparaten. Pas zes jaar later ondernam Philips actie en zette het concern een massale terugroepactie op touw.

Dit heeft het vertrouwen van beleggers in Philips ernstig aangetast. Sindsdien is de beurswaarde met ruim €27 miljard gedaald. Volgens de VEB is ruim €16 miljard hiervan direct te herleiden tot de gebrekkige informatievoorziening over deze affaire.

Onduidelijk waar dit bedrag vandaan komt

De IEX Beleggersdesk acht een miljardenschikking onrealistisch. Zo tast analist Niels Koerts in het duister waar die €16 miljard op is gebaseerd. Ten eerste is nog onduidelijk hoe groot de financiële schade daadwerkelijk is en ten tweede heeft de waardedaling van Philips ook met andere factoren te maken, zoals het slechte marktsentiment en de tegenvallende bedrijfsprestaties. Daarnaast wijst Koerts erop dat zittende aandeelhouders bij een mogelijke schikking de rekening moeten betalen.

Ook de markt lijkt geen rekening te houden met een miljardenschikking, gelet op de koersstijging van 2% sinds de aankondiging van de VEB. "Dit betekent dat beleggers de schadeclaim met een korreltje zout nemen", concludeert Koerts.

De volledige analyse met uitgebreide onderbouwing kunt u hier vinden.