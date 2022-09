Slotcall: Just Eat Takeaway verrast de markt

Uit het niets hebben beleggers er ineens weer zin in. De AEX sluit liefst 1,9% hoger. Een forse beweging al kunnen we hiervoor geen duidelijke aanleiding vinden. Diverse media wijzen naar het 'krachtige' optreden van de ECB van gisteren.

Dit waag ik echter te betwijfelen, omdat een renteverhoging van 75 basispunten al zat ingeprijsd. Daar komt bij dat het voor de ECB lastig is om de inflatie te beteugelen. Simpelweg omdat de hoge inflatie vooral het gevolg is van de hoge energieprijzen. Een verhoging van drie kwartjes gaat dan het verschil niet maken.

De grote winnaar van de dag is Just Eat Takeaway (+8,4%). De maaltijdbezorger zou bij een door Citigroup georganiseerde bijeenkomst voor techbedrijven hebben gezegd dat de winstontwikkeling voor loopt op schema. Tevens zou het bedrijf hebben gesproken over positieve ontwikkelingen in de VS. Dit wekt vertrouwen.

Sowieso liggen de cyclische bedrijven er vandaag goed bij. Voorbeelden zijn Besi (+6,5%), AMG (+4,6%) en Aperam (+2,6%). Het zijn niet alleen de aandelen met een hoge beta die de weg omhoog vinden. Zelfs defensieve havens als Ahold (+1,3%) en Unilever (+0,9%) delen in de feestvreugde.

Veel bedrijfsnieuws is er overigens niet. Het kwartaalcijferseizoen is ten einde en als het op het macrofront ook rustig is dan is het schrapen naar nieuws. Kepler Cheuvreux heeft NN Group (+0,6%) van de kooplijst geschrapt, maar dan hebben we het wel gehad.

Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway is dit jaar een van de outperformers op Wall Street. Daar waar de S&P500 year to date circa 15% verliest, blijft het verlies voor het investeringsvehikel van Warren Buffett beperkt tot 7%. In euro's is er zelfs sprake van een kleine winst.

De relatief geringe koersdaling komt doordat Buffett kiest voor stabiele bedrijven met een sterke kasstroom. Ondernemingen die het van het verhaal moeten hebben - in plaats van van de cijfers - worden gemeden.

Dit betaalt zich uit, want juist die laatste categorie aandelen heeft dit jaar als gevolg van de stijgende rente flinke klappen gekregen. Bij een hogere rente worden toekomstige winsten minder waard, en dat raakt de groeibedrijven, simpelweg omdat de winsten van deze bedrijven veelal in de toekomst liggen.

Bij de cash cows is het precies andersom. Zij behalen momenteel juist hoge winsten en dan heeft de hogere rente minder impact op de waardering van het aandeel. Of het aandeel Berkshire Hathaway nu koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Vandaag blijft de Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier relatief dicht bij huis. Echter, de afgelopen weken zijn de rentes hard opgelopen. Kijk vooral naar Italië waar de rente inmiddels boven de 4% noteert.

Nederland: -1 basispunt (+2,01%)

Duitsland:-1 basispunt (+1,71%)

Italië: +10 basispunten (+4,04%)

Verenigd Koninkrijk: -4 basispunten (+3,11%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (+3,30%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +1,1%

AEX deze maand: +0,7%

AEX dit jaar: -14,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -12,3%

In het groen

Dankzij deze eindspurt weet de AEX (+1,1%) er deze week nog een mooie plus uit te persen. Daarmee doen we het in Amsterdam een tikje beter dan de Fransen (+0,8%) en Duitsers (+0,3%). Baas boven baas zijn Amerikaanse aandelen, al levert de dollar deze week 1% aan waarde in ten opzichte van de euro.

AEX

Philips (+8,2%) maakt een mooie bounce, al moet de koers van ver komen. UBS schrapte het aandeel van de verkooplijst en verhoogde zelfs zijn koersdoel fractioneel tot €16,40. De huidige beurskoers ligt hier circa 10% boven. Daarentegen neemt Shell (-1,1%) wat gas terug. De gasprijs is deze week wat afgekoeld.

AMX

PostNL (-2,3%) sluit op het nippertje boven de €2 en ook Galapagos (-5,4%) ligt niet lekker. Het biotechfonds noteert alweer op het niveau van voor de bekendmaking van de nieuwe CEO Paul Stoffels. Inpost (+9,0%) is daarentegen de winnaar van de week, al is het voor de aandeelhouders van het eerste uur een klein doekje voor het bloeden. Het fonds ging tegen de €20 naar de beurs.

ASCX

BAM (+5,6%) heeft de smaak te pakken. Sinds de bekendmaking van de halfjaarcijfers zit de vaart er weer in. Ebusco (-4,7%) heeft last van het bericht dat ABN Amro het aandeel op de verkooplijst heeft gezet. Ook het groeiaandeel Accsys (-7,2%) heeft het dit jaar lastig.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik