Aandelen even niet, maar wel een cryptorally en ook elders beweegt er veel

De AEX indicatie is vlak op 674 punten, na een aardig Wall Street dat 0,6% steeg op de woorden - zeggen de networks - van de Fed-voorzitter.

Die stelde gisteren opnieuw dat de Fed doorgaat met inflatiebestrijding totdat de job done is. Al dan niet ten koste van de economie dus.

Europese futures openen allemaal op en rond nul

De Amerikaanse stijgen van 0,1% voor de blue chips tot 0,3% voor technologie

In Azië stijgt alles en iedereen rond 0,6%, maar de Hang Seng spuit 2,5% omhoog. Ik zie niet zo snel een reden op de networks

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -4,2% op 23,6

De dollar krijgt een tik van 0,6% op 1,006

Goud doet +0,7%, olie plust ruim een procent en crypto laat een een rally zien!

De rentes geef ik maar, want het gaat weer hard. Wij staan boven 2%, Italië geeft gas en heeft iemand de Bund gezien? Die durft helemaal niet meer. Dit alles op de Fed en ECB dan maar.



Over die cryptorally, kijk maar bitcoin:



Ik kan geen nieuws vinden behalve dit. Het kan ook technisch zijn, niet zo raar wellicht op en rond penibele standen.

SEC Chair Gary Gensler fired a fresh warning shot against crypto companies he says are purposefully shirking regulations https://t.co/UUasvQstFp — Bloomberg Crypto (@crypto) September 9, 2022

Dan dit, hoe besteed je hier aandacht aan op een beurssite? FT vandaag:

Just published: front page of the Financial Times UK edition Friday September 9 https://t.co/tbknisJcrB pic.twitter.com/RxmEadxJOH — Financial Times (@FinancialTimes) September 8, 2022

RIP, The Queen heeft zelfs zo lang geregeerd, dat de Refinitiv data niet eens zo ver terug gaat. Het pond dan maar, maar ook die gaat niet terug tot 1952. Die is wel zowat gehalveerd. Ik weet trouwens niet zo gauw of London Stock Exchange vandaag open is.



Gisteren ging de ECB door de knieën, vandaag is de Deense centrale bank de laatste ter wereld die negatieve rente skipt en op 22 september verhoogt de Fed met drie kwartjes. Daar is de markt van overtuigd na de speech van Fed Jerome Powell gisteren, waarin hij eens te meer inflatiebestrijding predikte.



Krijgen we headlines? Vandaag vergaderen de EU minsters energie over de Brusselse voorstellen van deze week voor hervorming van de energiemarkt. Op de networks is niets te vinden, maar volgens het FD steunt Nederland die voorstellen: ook om de inkoopprijs van gas uit Rusland te begrenzen (price cap).

Kabinet steunt idee van prijsplafond energie https://t.co/Xj8cE094kN — FD Nieuws (@FD_Nieuws) September 8, 2022

Hier de Nederlandse gas- en de Duitse elektriciteitsfutures maar weer: het is hopen maar dat die de patroontjes volgens de boekjes afmaken? Imploderen dus.



Nog zo'n duo, de AEX zette gisteren toch weer - de bloemen mag u naar een Franse dame in Frankfurt sturen - weer een lager intradagstandje neer en onze rente staat dus weer boven 2,0%.



Omdat het vrijdag is, de AEX versus de verwachte omzetten en winsten van de analisten. Die zijn niet stuk te krijgen, zoals u ziet. Zie de ECB ook gisteren, die somber was over de letterlijke economische winter die er aan komt, met waarschijnlijk een recessie en imploderende koopkracht: dit kan toch zo niet blijven...?

Dat wil echter niet zeggen dat de koersen dan ook nog (verder) dalen.



Er is nul bedrijfsnieuws nu voorbeurs Damrak, maar zijn er nog vragen? Corné van Zeijl is vandaag te gast in de IEXBeleggersPodcast, die ik samen met collega Niels Koerts opneem.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:03 Kepler Cheuvreux haalt NN van kooplijst

07:57 AEX vermoedelijk nipt hoger van start

07:07 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

07:00 Chinese inflatie onverwacht gedaald

06:59 Nederlandse industrie produceert 4 procent meer

06:58 Chinese producentenprijzen stijgen weer minder hard

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

08 sep Wall Street sluit hoger na toespraak Powell

08 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

08 sep Consumentenkrediet VS groeit minder hard

08 sep Olieprijs stijgt

08 sep Wall Street beweeglijk na toespraak Powell

08 sep Europese beurzen verdeeld na renteverhoging ECB

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

En dan nog even dit

Gezien?

WATCH: The Paris public prosecutor's office has opened a preliminary investigation into a respiratory device recall by Dutch medical device maker Philips, French media reported https://t.co/Z3IX54XnWM pic.twitter.com/UCtcy4E4op — Reuters Business (@ReutersBiz) September 8, 2022

Ter memorie:

#ECB's Lagarde: Will probably hike at more than 2 more meetings, will probably hike at less than 5 more meetings. pic.twitter.com/gK5YhkPuXD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 8, 2022

Alsof het VK nog niet genoeg aan haar hoofd heeft. Bedrijfsleven en banken komen er trouwens bekaaid af:

WATCH: British Prime Minister Liz Truss set out her plans to limit energy price rises, which could cost around $172 billion, funded from new borrowing https://t.co/4qBnb0rI9U pic.twitter.com/DNabkB1HoG — Reuters Business (@ReutersBiz) September 9, 2022

Het zit zo, citaat:

Washington remains concerned that China’s government and its largest companies are taking a bigger role in technical groups that determine the way technology is designed and applied globally, theoretically handing a competitive edge to corporations that the US deems national security threats.

The US government is loosening restrictions on the sharing of technology with blacklisted firms, seeking to maintain America’s lead in setting international standards as China closes the gap https://t.co/gj6eItubaD — Bloomberg Markets (@markets) September 8, 2022

It's the cycle, dummy!

Choppy waters ahead for the semiconductor industry amid slowing demand affecting chipmakers $INTC $TSM #Samsung, on top of the Sino-US chip war. Here's the latest. $SOX https://t.co/7bDn75PwBi pic.twitter.com/siR0mNf9vW — CNBC International (@CNBCi) September 8, 2022

Da's ook voor het eerst ooit? -6,4%:

Smith & Wesson shares drop as report shows weaker gun demand https://t.co/N51UKKIzEu pic.twitter.com/iW1DsqUw5X — Reuters Business (@ReutersBiz) September 9, 2022

Oordeel maar:

Citadel Securities says that lowering the minimum price increment at which a security gets traded to less than a penny across all stocks could have a negative impact on markets https://t.co/MrwkTBeUOS — Bloomberg Markets (@markets) September 8, 2022

Nu de rest nog:

The supply chain for personal computers is back to normal after years of logistics disruptions, Dell Technologies CFO Tom Sweet said https://t.co/y8IJ3MNLvn — Bloomberg Markets (@markets) September 8, 2022

Nou, dat was het dan:

Denmark ends the world’s longest experiment with negative borrowing costs by raising its benchmark rate to 0.65% https://t.co/9VhFnb3Efz — Bloomberg Markets (@markets) September 8, 2022

Voor de liefhebbers:

Watch the video to learn more about how the electric vehicle revolution will impact the economies of states across the U.S. Midwest. https://t.co/3e8fe5RJXF pic.twitter.com/DRDOflxdPt — CNBC (@CNBC) September 8, 2022

Veel plezier en succes vandaag.