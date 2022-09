Nederlandse beurs rijp voor herstel

quote: tradersonly schreef op 9 september 2022 08:20: Ik let met een schuin oog dikwijls even op de btc en ik zie daar weer een behoorlijke risicobereidheid. Komende maanden dikke kans op meevallende inflatiecijfers (maand op maand). De piek is augustus geweest met gas op 340. Olie al een maand eerder. Met een lagging effect sijpelt dat positieve nieuws komende maanden verder door in het vertrouwen. Nu koppen de dagbladen nog anders , maar in de herfst draaien de blaadjes wat gemakkelijker om en voor je het weet waaien ze met de inflatie zorgen weg uit beleggersland. Oh en dan is er ook nog tpi. Dont fight the system.

De huidige inflatie is nog steeds zijn weg te vinden in de echte economie, veel mensen hebben hun opgebouwde coronareserves afgelopen periode uitgegeven aan leuke dingen. De echte klap moet nog gaan komen, fors dalende bestedingen aan luxe artikelen, horeca, vakantie etc eigenlijk alle zaken die geen primaire levensbehoefte zijn, hierdoor zullen forse tekorten gaan ontstaan in alles wat energieintensief is. This is just the beginning not the end. Ik heb er dus geen vertrouwen in dat de huidige machthebbers (NL/EU) dit gaan oplossen, die zijn veel te druk met hun elitaire (bij)zaken.