Twee of drie kwartjes? Het is groen voorbeurs en we wachten op ECB

De AEX-indicatie is +0,4% en dat valt een beetje tegen na die rally op Wall Street gisteren?

Wellicht, maar dat heeft vooral te maken met dat de euro flink is aangetrokken. EUR/USD startte gisteren rond 0,98, maar staat intussen precies op pariteit. En het is ECB-dag. Twee of drie kwartjes, zo meer.

De Europese futures openen +0,5% à +0,7%

De Amerikaanse doen het met +0,1% à +0,3%

In Azië is het beeld zeer wisselend: van +2,4% voor de Nikkei 225 tot -0,6% voor de Hang Seng

Het was echt een opluchtingsrally, want de volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -8,4% op 24,6

De dollar staat finaal vlak op 1,000, verzin het maar

De Duitse tienjaars rente doet niks op 1,58% en de Amerikaanse zakt vier basispunten naar 3,25%

Goud staat 0,0% (ondanks die dollar), olie stijgt een procent na die dreun gisteren en crypto miezert tienden omlaag. Bitcoin staat wel ruim boven $19.000

Steeg Wall Street soms op het Fed Beige Book, ofwel wat de bank had te melden - en dat viel mee? - over reilen en zeilen van de Amerikaanse economie? Nee, de beweging was gestaag, geen spikes te zien inde daggrafieken. Niet op dit werkje in ieder geval.

Read about economic conditions in Reserve Bank Districts in the #BeigeBook: https://t.co/SBVXIf61Su pic.twitter.com/oflmm6qhzT — Federal Reserve (@federalreserve) September 7, 2022

Let op die tijd, de persconferentie is om 14:45 uur. Het is Super ECB Dag vandaag, want de centrale bank verhoogt naar verwachtingen voor het eerst ooit de rente met drie kwartjes. Wat heeft de bank zoal te zeggen hierover en ook over de economie, inflatie, energiecrisis en die duizelingwekkende margins in die markt?

Als de ECB maar met twee kwartjes verhoogt, krijgt de euro wellicht een tik. Rentes dan omlaag en aandelen omhoog? Wie weet, maar dat is een beetje koffiedik kijken, want dollar en Wall Street zijn natuurlijk de dirigenten van de wereldwijde markten en niet Frankfort.



Nog een puntje: hoe staat het met het omstreden voornemen om aflossende Zuid-Europese staatobligaties wel en Noord-Europese niet door te rollen? President Christine Lagarde mag alle tekst en uitleg geven. En we gaan zien of de banken weer iets van spaarrente gaan doen.

#ECB balance sheet resumes uptrend ahead of this week's meeting. Total assets rose by €6.8bn to €8,756.8bn, equal to 81% of Eurozone GDP vs Fed's 35.5%, BoJ's 130%, and SNB's 128.5%. pic.twitter.com/CM1WIbIptW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 6, 2022

Intussen bij de inflatieverwachtingen van de markt voor de euro: die komen hard af. Zal u net zien dat de ECB wéér behind the curve is, maar er passen nog wel wat kwartjes tussen rente en inflatie. De reden voor de daling staat erbij: olie, gas en elektriciteit zakken net als andere grondstoffen - de aanjagers van inflatie.



Intussen is de AEX al de hele maand aan het saaiwaartsen. Of blijft de index sterk liggen met die tsunami aan slecht nieuws en economische vooruitzichten? Zo kan u het ook nog bekijken. De index staat ook maar 20% onder de top. Dat is peanuts voor een bear market en de dalingen zitten vooral bij de hoogste risicocategorie assets.

De AEX-winstverwachtingen dalen ook niet, misschien is dat de grootste verrassing. Niettemin verbaast het mij dat het nog niet echt tot een klap naar beneden is gekomen dit bescheiden rampjaar. Zeker nu de huishoudbudgetten snel opdrogen en veel mensen domweg minder of zelfs geen geld meer hebben om te beleggen.

De paarse lijn is onze tienjaarsrente. Wanneer gaat u weer in staatspapier beleggen?

Veel plezier en succes vandaag.