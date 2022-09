Slotcall: AEX is stom, gaat u nog aandelen kopen en het is EU menens

Het goed nieuws is dat de AEX niet de enige is die daalt.

Zie hier onze gas future TTF en de Duitse elektriciteitsprijzen. Eerlijk zeggen wie deze koersen niet het liefste zichzelf finaal de grond in ziet boren. Dat is nog een eind, maar lager is in ieder geval niet hoger. En dat is al heel wat anno nu. Vrijdag weten we misschien meer na de EU spoedvergadering energie.

Bij olie zien we vaak een bezit van de zaak is einde vermaak beweging na bijvoorbeeld Opec-besluiten, ofwel de koers liep op het besluit vooruit, om na het besluit zelf even contrair te gaan. Maar goed, dit is wel heel er speculeren. Eerst maar eens zien wat er uit komt en u ziet het, het is de EU echt menens?

Cijfers:

EU seeks windfall tax trigger well below market rate. Recommends that govts impose a levy on revenues generated by non-gas electricity producers when market prices >€200/MWh. The current spot price for electricity in Germany is €438/MWh. https://t.co/xsAKx3NnXg pic.twitter.com/geONOrnn7r — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 7, 2022

Paar uur oud, maar het geeft een idee. Niet één Nederlandse naam, maar genoeg fondsen met directe exposure aan de andere EU beurzen:

OOPS! European Utilities jump w/RWE up 9% on EU power price cap proposal. European Commission proposed a price cap of €200 per MWh for electricity from non-gas electricity producers. Analysts say this would be a better outcome than currently reflected in utilities’ share prices. pic.twitter.com/Qur73hBUzZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 7, 2022

Over de olieprijzen gesproken, die halen ook bakzeil vandaag. De trend is omlaag en dat lijkt om recessievrees te gaan: minder economie is minder vraag naar energie. Met deze scores weet u ook meteen wat onze oliewaarden er vandaag van bakken.

Verder is dit een beursdag waar we niet zoveel mee kunnen. De AEX sluit weliswaar lager, maar tekende vandaag niet weer een nieuwe, lagere intradagstand. En onze rente weet geen nieuwe hogere intradagstand neer te zetten. Het blijft bijzonder om te zien hoe deze twee dit jaar aan een touwtje bewegen.

De pijn in de markt dit jaar zit vooral bij de meest risicovolle assets, zoals hier bitcoin. Vijf jaar geleden beleefde de eerste echte (publieks)hausse haar hoogtepunt. Sindsdien nul rendement en aandeelhouders-return, maar wel extreem risico, torenhoge kosten, giga spreads, veel affaires en altijd kans op verlies of diefstal.

Het is een lange en moeilijke weg to the moon dan maar. Timing is everything hier, maar dan ook everything. Of puur handelsgogme en -ervaring. En die heeft het grote publiek niet.

Morgen verhoogt de ECB de rente naar verluid met drie kwartjes (of toch twee?) en krijgt de president in de persconferentie vast veel vragen over energie, economie, recessie, inflatie én in hoeverre de bank sommige landen al aan het voortrekken is met al dan niet doorrollen van aflossende obligaties.

Vanavond is er eerst nog het Fed Beige Book met anekdotisch materiaal over de stand van de Amerikaanse economie. En vooral met betrekking tot inflatie, personeelstekorten en loonstijgingen, dat zijn momenteel de grote Angstgegners van de Fed. Het gebeurt echter zelden dat de koersen hier op reageren.

Geklokt op het slot, de AEX is een achterblijvertje vandaag. Europa presteert wisselend met plussen en minnen en Wall Street ligt eindelijk weer een keer goed. Het goede nieuws is dat de euro een halve cent inloopt op de dollar op die EU berichten.

Excuses, vergeten op tijd te klokken, waardoor de rentes alweer zijn gereset. Ze leverden echter een paar basispuntjes in vandaag.

Beursplein 5

Eigenlijk is er maar één echt nieuwsfeit op het Damrak: HAL heeft haast met Boskalis en laat er geen gras over groeien (want ze heeft veel cash dat gras staat te eten). Zie de kop, voor HAL lijkt er wel genoeg animo? Een euro verhoging is voor haar begrippen veel. U moet nu beslissen of u uw stukken aanmeldt, of toch...

HAL doet bod op Boskalis gestand, maar animo blijft beperkt https://t.co/J96qYTFFQx #IEX — IEX.nl (@IEXnl) September 7, 2022

Wat heeft onze desk nog meer? Een aandeel met veel fantasie:

Als de VS om is, gaat het hard voor SunPower #SunPowerCorp https://t.co/SLBVovOOfw — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 7, 2022

Of een Belgische financial:

Nog een Belg:

Dat u bij Amundi kon beleggen wist u al, maar u kunt er ook in beleggen. Het is een dividender.

Solide Amundi kan groeien in vermogensbeheer #Amundi https://t.co/CTWHjzyIs2 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 7, 2022

Advieswijzigingen zijn er voor NN - kijk maar op het bord - AkzoNobel en KPN.

Verder nog iets? Ja, het is weer een typische 2022 beursdag? Lijkt het op, turf maar af:

Bescheiden indexdaling

Flinke onderlinge koersbewegingen

Defensieve, groei, cyclische, financiële en de rest van de aandelen die vrolijk door elkaar heen bewegen

Stijgers van de dag die dan weer daler van de dag zijn (hoi Just Eat Takeaway!) en vice versa

Met nauwelijks nieuws en geen cijfers is het daarom weer lastig tot niet te doen om individuele bewegingen te duiden:

Tegen het slot ineens, waar komen Signify en Besi ineens vandaan? ASMI en zeker ASML zijn minder enthousiast

Unibail is ook stijger van de dag en zelf weet ze waarschijnlijk ook niet waarom

NN krijgt dus een flinke downgrade van JP Morgan

Shell laat zich raden met die stuntende olieprijs

Vopak en Fugro zit het ook niet mee, maar SBM Offshore blijft wel aardig liggen

Klein nieuwtje en Just Eat Takeaway rolt weer ouderwets heen en weer door de linker- en rechterrijtjes van de AEX

Galapagos staat op de laagste stand sinds de nieuwe CEO euforie begin dit jaar

Nee, geen nieuwe all time low voor ForFamers, maar daar is alles mee gezegd

CM.com flirt met een tientje, €10,41 is nu de laagste intradagstand

Alfen? De grafiek maar. De all time high is €119,40

Misschien is dat ook een goed idee bij Pharming: er moet nu wel even worden doorgepakt...? Zie de teruglopende volumes, opletten.

Nog één plaatje, de slotstanden.