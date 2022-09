Een vakantiehuisje kopen als belegging? Let hierop! Bericht delen via: Kopieer link Redactioneel Categorie: Partnercontent

Met de overwaarde van je huis beleggen in een vakantiewoning? Hier moet je op letten. Door de sterk gestegen huizenprijzen zijn veel woningen enorm in waarde toegenomen en hebben huiseigenaren daardoor een flinke overwaarde op hun huis. Dit betekent dat de marktwaarde van de woning hoger is dan het bedrag van de hypotheek. Je kunt deze overwaarde beleggen in een vakantiehuisje en dit gaan verhuren. In dit artikel lees je hoe je dit doet. Kosten voor een vakantiehuis Een vakantiehuis kopen is een flinke investering. Je moet waarschijnlijk naast de overwaarde op je huidige woning ook geld lenen om de woning te kunnen financieren. Omdat je vakantiehuis niet je hoofdverblijf is, krijg je er geen volledige hypotheek voor, maar kun je slechts 70 tot 80% van de woningwaarde lenen. Is het vakantiehuis dat je wilt kopen duurder dan de lening die je kunt krijgen, dan moet je dat gat dus opvullen met eigen geld.



Voor een tweede woning geldt bovendien geen hypotheekrenteaftrek. Dit betekent dat je de hypotheekrente niet van je bruto-inkomen af mag trekken en dus niet het voordeel hebt dat je minder inkomstenbelasting betaalt. Het rentepercentage is daarom bij een tweede woning vaak hoger.



Ook andere kosten die je voor de financiering van je vakantiehuis hebt gemaakt zijn niet fiscaal aftrekbaar. Voor een tweede huis moet je 2% overdrachtsbelasting betalen en in sommige gemeenten forensenbelasting.



Verder krijg je te maken met de gebruikelijke gemeentelijke belastingen, zoals waterschaps- en rioolbelasting, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting. Daarnaast ben je een woning met hypotheek vaak verplicht om een opstalverzekering af te sluiten. Verder kunnen er nog kosten bijkomen voor een inboedel,- en/of brandverzekering. Naast de investering zijn er dus nog flink wat andere vaste lasten waar je rekening mee moet houden. Je vakantiehuis verhuren Je vakantiehuis verhuren levert je het meeste rendement op. Vraag hier wel altijd eerst toestemming voor aan je hypotheekverstrekker. Er zijn namelijk banken die dit niet toestaan.



Met een speciale verhuurhypotheek mag je je tweede woning wel voor langere tijd verhuren. Deze hypotheekvorm is wel duurder dan een reguliere hypotheek, omdat hypotheekverstrekkers behalve de geldende hypotheekrente een extra opslag rekenen. Momenteel is deze opslag gemiddeld 1%. Vergunning van de gemeente Als je je vakantiewoning wilt verhuren is het handig om eerst bij de gemeente te checken of dit kan. In sommige gemeenten mag het namelijk niet. Er zijn ook gemeenten waar je je ervoor moet registreren en een vergunning moet aanvragen. Met een vergunning mag je je woning maximaal vijf jaar verhuren. Tijdens deze periode moet jij er als verhuurder voor zorgen dat de woning blijvend beschikbaar blijft voor de verhuur en dat het goed wordt onderhouden. Inkomsten uit verhuur Als je je vakantiehuis verhuurt, word je door de Belastingdienst niet meteen gezien als ondernemer. Maar als je je tweede woning regelmatig verhuurt, wordt het wel als ondernemersactiviteit gezien en moet je je huurinkomsten opgeven bij de Belastingdienst. Over deze inkomsten betaal je dan belasting. Als je je vakantiehuis meer dan 140 dagen per jaar verhuurt, dan ziet de Belastingdienst je als BTW-ondernemer en moet je 6% BTW betalen.



Ondanks de vele bijkomende kosten kan een vakantiehuisje toch flink rendement opleveren! Als je het verstandig doet kan het dus een erg mooie investering voor de toekomst zijn.

