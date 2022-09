Een heel slechte beursopening in - al gezien? - acht nare plaatjes

Iets met energie, geopolitiek én de rekening...

Lang lang geleden in een ver vreemd land... deed de AEX niks, als Wall Street een dagje dicht is (Labor Day). Anno nu zijn een paar monteurs genoeg om - al dan niet noodzakelijk - aan een gaspijpleiding te sleutelen, om de koersen in vuur en vlam te zetten. In Amsterdam druipt het leed van het bord, AEX -1,8% nu.

Wel is het zo dat het gedisciplineerd gaat, het is strak waarde versus cyclisch, groei en de banken. Die €75 miljoen afschrijving van ING komt heel ongelegen. OCI gaat op weer een kunstmestprijsexplosie en de volatiliteit (zo meer) komt misschien eindelijk de kant van Flow Traders uit. En Shell. Wie anders?



Inderdaad, het is de gasprijs. Dit is de Nederlandse TTF gas future.



Dan zijn de Duitse elektriciteitsprijzen nooit ver weg? Inderdaad.



Olie kiest ook al het ruime sop, hier WTI (oranje) en Brent:



Van EUR/USD moet u het ook al niet hebben, die flirt vandaag met 0,98. Het zijn de laagste standen in letterlijk twintig jaar.



De (tienjaars) rentes lopen ook alweer weer op...



... en dan met name het verschil tussen Duitsland en Italië, deze roemruchte spread geeft als het ware het risico weer dat de markt voor de hele EU zelf inprijst. Ja, het zijn dit jaar allemaal de verkeerde grafieken die van linksonder naar rechtsboven lopen en niet meer de Nasdaq 100.



Niet de CBOE VIX Index, maar de VDAX New: de volatiliteit geeft zowaar een keer gas.



Just another day at the bear market office, wat een dag. Alles is slecht. Sterkte vandaag.