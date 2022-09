Vooruitblik: doom, gloom, ECB en één witte zwaan

Eigenlijk is het een bear market van likmevestje.

Dan is de AEX al vanaf 18 november vorig jaar per saldo aan het dalen, en dan staat er nog niet eens -20% op het bord. Nota bene, de waslijst aan financiële, economische en geopolitieke issues is niet meer zo lang geweest sinds de Kredietcrisis plus bijbehorende bear market en zelfs krach van 2007-2009.



Vergelijk de daling nu met die begin 2020, toen we er in drie weken een krach doorheen jasten. Noem dat quick & dirty en dan is het nu langzaam, slepend en, als het maar lang genoeg duurt, ook slopend. De eindeloze bear market van 2000-2003 die volgde op de dotcom-hype heeft velen voorgoed van de beurs gejaagd.



U ziet het goed, de AEX prijsindex leverde deze eeuw welgeteld n.i.e.t.s. op. De AEX FTI future eindige vrijdag op 667,25. Da's nog geen tien indexpuntjes boven de slotstand van de vorige eeuw. Toen waren we in de ban van Y2K, ofwel of op 1-1-2000 de computers niet op zwart zouden gaan. En zo is er altijd wel wat, nietwaar?



Gelukkig leverde de AEX deze eeuw nog wel iets op, als u uw dividend had herbelegd, maar ook dat was geen vetpot. Zeker niet na aftrek van kosten, belastingen, tracking error en dividendlekkage. Gelukkig heeft de markt zelf in al die jaren beleggen en handelen veel en veel goedkoper gemaakt, dat scheelt weer.



Energie

Terug naar 2022. Misschien dat er morgen wel -20% op het bord staat, want Wall Street gaf vrijdag na het Europese slot de winst van die dag finaal weg. En Gazprom krijgt de schuld, van de networks. Bepaalt u zelf of het bedrijf alleen klungels als monteurs heeft, of dat er sprake is van opzet. Of beide.

WATCH: Wall Street ends week on down note as early gains fade after Gazprom said it cannot restart deliveries immediately https://t.co/5ntfVpOtOL pic.twitter.com/EnGIhNedms — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2022



Intussen is er meer nieuws over en rond Russische energie:

WATCH: G7 finance ministers agreed to impose a price cap on Russian oil https://t.co/Z75zaUFsZK pic.twitter.com/SlXVaXN4Z1 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2022



Nu kwamen deze week de energieprijzen wel zeldzaam hard af. Zie hier de Nederlandse gasfuture TTF (oranje) en de Duitse elektriciteitfuture.



Dat niet alleen, de olieprijs is ook aan een flinke neergaande beweging bezig en ook grondstoffen in het algemeen moeten terug, zoals de Bloomberg Commodity Spot Index laat zien.



Niet alle commodities overigens - goed voor OCI?

Fertilizer prices in North America are skyrocketing as plants in Europe close, adding to the increased cost of everything that goes into growing food. https://t.co/GVWDdLmPYt — Bloomberg Markets (@markets) September 3, 2022



Inflatie

Dit alles is niet zonder gevolgen! Houd u vast, de inflatieverwachtingen voor de euro zijn deze week van een klip gevallen.



Voor de dollar is de eenjarige inflatieverwachting zelfs onder de twee- en vijfjarige (de benchmark) swap gezakt. Let wel, anders dan Europa kent de VS alleen dure energie en zeker geen energiecrisis. Daar jagen vooral lonen en voedselprijzen de inflatie op.



De reden dat grondstoffen en inflatieverwachtingen dalen? Recessie. Met name de inkoopmanagersindices van vorige week uit Europa en Azië duiden daarop. De simpele economische wetmatigheid is dat als er minder economische activiteiten zijn, er ook minder energie nodig is. Daarmee dalen dan de prijzen.

ECB

Dit brengt ons bij de agenda van deze week, waarin met rood het ECB rentebesluit staat aangekondigd en in de kantlijn daarvan staat een Opec-productiebeperkingsvergadering gepland. Diverse nationalebankpresidenten spraken zich de afgelopen week al over de ECB uit en dat is niet onopgemerkt gebleven.

WATCH: From a European Central Bank rate hike to an oil market shake-up out of OPEC's latest meeting, we round up the business and finance stories to watch out for in the week ahead pic.twitter.com/BZ1jQErslq — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2022



De markt prijst voor donderdag 14:15 uur drie kwartjes verhoging in, de grootste rentestap ooit van de ECB (anno 1999). Capitulatie van de bank? Want de inflatie verdwijnt domweg niet vanzelf en pijnloos. De inflatie is veel te hoog en stijgt nog altijd en de energiecrisis drukt Europa al in een recessie.

Traders price an almost 75bp ECB hike by Sep followed by another 50bp hike in Oct. pic.twitter.com/JusvVsHpM0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 31, 2022



In hoeverre ons continent wegzakt in malaise wordt wellicht morgen al duidelijk met de inkoopmanagersindices dienstensector over augustus. Die over de industrie van vorige week toonden klip en klaar dat de EU-landen, het VK en diverse Aziatische landen in recessie zijn of gaan. China is anybody's guess.



En dan donderdag: drie kwartjes? Ik hoor u in de comments al brommen dat dertig kwartjes ook kan.



Natuurlijk, de ECB heeft als grote probleem dat ze geen invloed op de energieprijzen heeft. We horen donderdag van de president wat ze hierover te zeggen heeft. Waar ze vast en zeker vragen over krijgt, als is het maar omdat het omstreden is, is of de bank sommige landen al financieel aan het voortrekken is.

U weet het, de ECB heeft zichzelf maar het recht gegeven om van sommige landen - veelal ten zuiden van de Alpen - staatsobligaties door te rollen en van andere, veelal weer ten noorden van de Alpen, niet. Dit gaat over de Duits-Italiaanse tienjaars rente-spread, de thermometer van de monetaire unie op twee snelheden.

Die is niet meer verder opgelopen sinds die aankondiging en komt nog niet in de buurt van hoe het ervoor stond tijdens de Eurocrisis dik tien jaar terug.



Dit is ondanks dat de rentes weer aan een flinke rally bezig zijn. Zie hier de Duitse (oranje) en de Amerikaanse tienjaars rente, die alweer op 3,19% staat.



Worden die staatsobligaties alweer investment grade voor retailbeleggers? Daar hebben Erik Mauritz en ik het ook nog over in de IEXBeleggersPodcast van afgelopen vrijdag. Uiteraard ook alles over de ECB deze week:

Zijn @erikmauritz en ik driekwartier de nuance zelve en dan weet @CoenGrutters er toch nog ronkende quote uit te vissen. De gemakkelijke #IEXBeleggersPodcast over moeilijke beurs met en over alle usual suspects #AEX https://t.co/OZaZvuNWZN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 2, 2022



Beurzen

Hoogste tijd om het over aandelen te hebben, want onderliggend ziet het er her en der heel wat erger uit dan die marktbrede daling die historisch gezien reuze meevalt. Op dagbasis gaat alles dit jaar chaotisch: waarde, groei, cyclisch, financials en vastgoed lijken maar raak te bewegen.

Kijken we vanaf 1 januari dit jaar, dan is het echter onmiskenbaar: in de AEX is het waarde, of defensieve dividendaandelen, tegen de rest. Wellicht zijn Fugro en Pharming de grootste verrassingen, Flow Traders de grote teleurstelling en over Just Eat Takeaway en CM.com hebben we het maar niet meer.



Elders is het beeld misschien nog duidelijker. In de S&P 100 zijn het louter foute fondsen die stijgen: fossiel, farma, voedsel en wapens zijn de enige die dit jaar stijgen, om het kort uit te drukken. Moet u kijken wie er stijf onderaan staan... En Nivida doet nog altijd veertig keer de verwachte winst.



Nee, het is beslist niet het jaar van ESG-beleggen. Eerder contrair. De instroom is ook al gestokt.

Plain-vanilla stock and bond funds are doing better than ESG ones https://t.co/rrHtYSx1yZ — Bloomberg Markets (@markets) September 2, 2022



Tot zo ver is alles helder en lijkt ons een slecht en deprimerend najaar te wachten met recessie, inflatie, energieonzekerheid, geopolitiek Bokitogedrag en zelfs wapengekletter. Met alle onzekerheden van dien voor ons over onze zaak of bedrijf, baan, huis, huishoudpotje, spaargeld en beleggingen.

Tenzij u uw leven lang buy & hold belegt, hoeft u misschien daarom even niet zo snel in marktpartijen als vermogensbeheerders, brokers, market makers en misschien zelfs banken te beleggen. Want in een recessie gaan daar in principe de stroppenpotten flink omhoog en die maken of breken nog altijd de resultaten.

(Niet-winstgevende) groeiaandelen zijn weer kwetsbaar voor hogere rentes en cyclische lijken goedkoop maar kunnen van de ene op de andere dag héél duur zijn, als de economische cyclus draait en de business klappen krijgt. Zelfs waarde-aandelen zijn niet immuun voor mindere tijden, en al helemaal niet voor uitverkoop.

Want wellicht dat de animo om te beleggen dit najaar en deze winter even heel wat minder is dan in de afgelopen jaren met huishoudpotjes onder energiedruk en gedecimeerde populaire aandelen op de koersenborden. Om maar te zwijgen van de dalingen in crypto waar vooral argeloze spaarders zich in hebben laten lokken.

Winstverwachtingen

En bij al deze ellende en sombere vooruitzichten, is er één witte (?) zwaan: de winstverwachtingen van de analisten voor de EU-indices dalen (nog steeds) niet. Die voor de Amerikaanse wel en daarmee ook voor de MSCI World Index, die weer voor zo'n 60% uit Amerikaanse aandelen bestaat.



Dat levert deze waarderingen op. Die van de EU-indices liggen zo ongeveer op het langjarig gemiddeld, de Amerikaanse zitten daar nog altijd boven. Zeg maar hoe duur de AEX ook is met twee derde technologie. Misschien is dit wel een kans van... De S&P 500 heeft 27%, de wereldindex 21% en de Euro Stoxx 50... 7%.

Natuurlijk, de analisten kunnen behind the curve zijn, want het is moeilijk voorstelbaar dat omzetten en winsten van bedrijven immuun zijn (zeker in de EU kúnnen consumenten veel minder uitgeven) en blijven voor recessie, inflatie, supply chain, energie en personeel en misschien zelfs geopolitiek en klimaat.

Het Amerikaanse bedrijfsleven kent ook nog eens de handicap van de dure dollar, want die stijgt dit jaar ten opzichte van álle valuta met uitzondering van - u verwacht het niet - de Zwitserse franc én - wie zag die aankomen? - de Russische roebel, echt waar. Voor de AEX-bedrijven waait dit dollarwindje echter mee.

We zagen het ook weer aan de Q2- of H1-resultaten, het bedrijfsleven is ruim gekapitaliseerd en is mean, lean & flexibel genoeg om alle uitdagingen en problemen meteen te lijf te gaan. Ofwel, recessie is één, maar een winstrecessie is nog altijd niet te zien. Kan nog komen, maar we wachten er al maanden op.

Het zou wat mij betreft dé verrassing van het jaar zijn, als er inderdaad geen winstrecessie komt (al gauw -40%), maar het zou wel weer een typische streek van Mr. Market zijn: de bodem zetten in de donkstere winterdagen van het komende seizoen, als we misschien wel letterlijk in de kou en in het donker zitten.

Alles kan ook nog met een sisser aflopen. Zoals het uiteindelijk ook in 2020, 2012, 2008, 2000, 1998, 1990 en 1987, toen we ook dachten ten onder te gaan, met een sisser afliep. En ga zo maar door tot in 1929, de enige keer in de vorige eeuw dat het echt fout ging en een depressie en wereldoorlog volgden.



Nog even een blik onder de motorkap van het Damrak. Hoe schatten analisten de winst per aandeel- en dividendgroei voor het komende jaar in? Zo dus. Het mag dan een bear market zijn, de goedkope aandelen rollen u niet tegemoet. Aegon, NN, Shell en Ahold Delhaize misschien, maar dat is geen garantie op koersstijging.

Want als de brede markt gaat, gaat iedereen. Alleen de een wat minder dan de ander. Waarde-aandelen zijn in principe het meest slijtvast. Verder lijken cyclicals als ArcelorMittal, Randstad en Signify goedkoop, maar dat kan een value trap zijn, als de cyclus draait. Philips en Unibail zijn special sit(uation) companies.



Hoop en vrees

Het laatste woord is aan Berkshire Hathaways Charlie Munger (98), omdat hij het meest van ons allemaal heeft meegemaakt. Hij heeft zelfs nog jeugdherinneringen aan De Grote Depressie. Rode draad in zijn verhaal is dat de mensheid er een puinhoop van blijft maken, maar gelukkig hebben we het bedrijfsleven nog.

Mooie hoop-en-vrees-preek.



Hoe dan ook, vluchten kan niet meer, want ook de cryptoheilstaat is nog niet helemaal wat wat sommigen er wellicht van verwachtten...

El Salvador's grand Bitcoin experiment has fizzled in its first year https://t.co/CIH6w7lcHw — Bloomberg Markets (@markets) September 3, 2022



Agenda

Rest mij u nog een prettige zondag te wensen en hier is de agenda van deze week. ECB-rentebesluit dus, inkoopmanagersindices, Fed Beige Book en vinger opsteken wie van u met een lege huishoudportemonnee de nieuwe iPhone 14 koopt.

DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2022

00:00 Kendrion - Beleggersdag



WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2022

19:00 Event Apple met onthulling nieuwe iPhone (VS)

22:00 GameStop - Cijfers tweede kwartaal (VS)



DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2022

13:00 FuelCell - Cijfers derde kwartaal (VS)



VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2022

13:00 Kroger - Cijfers tweede kwartaal (VS)



MAANDAG 5 SEPTEMBER 2022

02:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Chi)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (VK)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juli (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Bel)

15:30 Wall Street gesloten op Labor Day

00:00 Bijeenkomst OPEC+



DINSDAG 6 SEPTEMBER 2022

06:30 Inflatie - Augustus (NL)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Fabrieksorders - Juli (Dld)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - Augustus def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Augustus (VS)



WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2022

04:00 Handelsbalans - Augustus (Chi)

08:00 Industriële productie - Juli (Dld)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Juli (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)



DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2022

00:50 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Jap)

13:45 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Juli (VS)



VRIJDAG 9 SEPTEMBER 2022

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Augustus (Chi)

06:30 Industriële productie - Juli (NL)

08:45 Industriële productie - Juli (Fra)

11:30 Industriële productie - Juli (Bel)

16:00 Groothandelsvoorraden - Juli (VS)