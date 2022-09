Zeilers de mist in in Turbocompetitie Bericht delen via: Kopieer link Redactioneel Categorie: Turbo’s

Beoefenaars van de zeilsport behalen momenteel de slechtste resultaten in de Turbocompetitie. Ze maken gemiddeld een rendement van bijna -16%. Hardlopers staan bovenaan met een minuscuul minnetje van -0,1%. Verder valt op dat Audi-rijders het beste presteren van de autobezitters. Ze spelen een mooie 12,4% bij elkaar. Tesla-bezitters sluiten de rij met een min van ruim 32%. Twintigers heer en meester Wat betreft leeftijd zijn de twintigers al maanden heer en meester en dat is nu niet anders. De categorie 25 – 30 staat als enige in het groen (+5,6%). Alle andere leeftijdsgroepen schrijven rode cijfers. Over de regionale spreiding kunnen we kort zijn: de deelnemers uit Flevoland staan onderaan: ruim 16% in de min. Limburgers doen het het beste (+4,3%). Maandwinnaar Over de maand augustus heeft deelnemer Glass onder spelnaam gravertje het beste resulaat behaald. Hij speelde een rendement van 111,6% bij elkaar! Van harte gefeliciteerd. Het Turbocompetitie-jaarspel stopt Per maandag 19 september 2022 stoppen we helaas met het Turbocompetitie-jaarspel. Dit is dan ook de laatste update. Maar niet getreurd! Wilt u meespelen met een ander beursspel? Op 19 september beginnen we met de oefenweken voor De Slimste Belegger 2022. Op 3 oktober gaat het spel vervolgens van start. Deelnemen is gratis! Klik hier voor alle informatie.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.