Weer groen voorbeurs en rood nabeurs? Alles draait om Payroll Report

Hoog beginnen en dan... Hebben we dat deze week niet eerder... Enfin, de AEX indicatie is +0,7% rond 67.

Europese futures openen rond 0,7% hoger

De Amerikaanse staan 0,3% lager

In Azië staat alles nipot rood, alleen de Hang Seng moet zo nodig 1,3% dalen

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -1,2% op 25,6

De dollar zakt 0,3% naar 0,997

De Duitse tienjaars rente staat zowaar één basispuntje lager op 1,56% en de Amerikaanse levert er twee in op 3,27%

Goud doet +0,3%, olie stijgt met maar liefst 1,8% en crypto doet net 0,1% à 0,2% hoger

De bedrijfsagenda is leeg vandaag, er is amper nieuws, maar u mag uw wekkers mobiliseren en op 14:30: Non-Farm Payrolls of Payroll Report, dan verschijnen de maandelijkse Amerikaanse werkgelegenheidscijfers over augustus. Behalve inflatie is werkgelegenheid ook een mandaat van de Fed, als enige der grote centrale banken.

Dat maakt dit cijfer vandaag pikant, want de Amerikaanse arbeidsmarkt is overspannen en jaagt de inflatie aan. Als dit rapport uit de bocht vliegt, vreest de markt dat de Fed heel boos gaat kijken en extra rente gaat verhogen. Want u weet het na Jackson Hole: de inflatie moet en zal terug, desnoods ten kosten van de economie.

En de beurs, want het ontgaat u wellicht deze week niet dat de koersen iedere dag rood aanlopen en dan met name van cyclische, groeiaandelen en ramsj. Maak u geen illusies, zo lang de Fed de inflatie en arbeidsmarkt niet op orde heeft, laat een dalende markt haar koud. Al halveren we, of nog erger.

Deze week waren er al inleidende beschietingen voor het Payroll Report, woensdag het maandelijkse ADP arbeidsmarktrapport en gisteren de wekelijkse jobless claims. U wijst ze zo aan in de grafiek van de Amerikaanse Ten Year Treasury Yield. Kortom, wees bij de lees straks als u kort speelt.



Of kijkt u liever naar de tweejaars?

US 2y yields rose to 3.52%, highest level since 2007 as traders see more Fed rate hikes. pic.twitter.com/juQ765OAEh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 1, 2022

Dit spreekt boekdelen, maar als het rapport zwáár tegen valt kan het in een oogwenk andersom zijn:



U mag meegokken, want dat is het, want een consensuscijfer is ook maar een consensuscijfer. Als het aan JPMorgan Chase ligt kan de Fed zelf alvast preventief kwartjes gaan pompen, lijkt ht.

US Payrolls Guesses



JPM AM 452k

Pantheon 400k

BNPP 375k

Wells 375k

TD 370k

GS 350k

MS 350k

BofA 325k

Citi 305k

Credit Suisse 300k

DB 300k

HSBC 300k

JPM 300k

SocGen 300k

UBS 300k

Nomura 290k

StanChart 275k

Jefferies 270k

Evercore 250k

ING 250k

Mizuho 250k

Natwest 200k

Pictet 160k — Jonathan Ferro (@FerroTV) September 1, 2022

Intussen laat ik deze grafiek dagelijks zien, want de relatie aandelen rente is dit jaar vrijwel perfect. Zie hier maar weer de AEX en onze tienjaars rente. De bodems in de AEX zijn trouwens 632,02 (intradag) en 635,93 (slot) van 23 juni. De top is even wat verder weg...



Tot zo ver, de energieprijzen nog. Want er is nieuws. FT meldt:

In a draft paper seen by the Financial Times, the European Commission advises governments to set a maximum price non-gas electricity producers can book and suggests that they redeploy any excess profit these companies generate above that level — a system that would be similar to a windfall tax.

What are the EU’s options to curb electricity prices?



European Commission president Ursula von der Leyen is examining a cap on gas prices and an overhaul of the bloc’s energy markets. Here is what you need to know ??? https://t.co/NMoWloEYYG — Financial Times (@FinancialTimes) September 1, 2022

Sorry FT, maar voor één keer ben ik zo brutaal om je kopij te pikken, want de nood is gewoon hoog. Wie van u ligt wakker van de energierekening? En ja hoor, daar hebben we er weer een: hopen is verkopen, is een oud en wijs handelarengezegde, die helaas veel te vaak uit komt.



Is er zowaar nog een nieuwtje van Just Eat Takeaway en nabeurs Wall Street kwam Broadcom nog door met mooie cijfers en outlookbevestiging, +2,0% was de koersreactie.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:20 Shell Offshore verkoopt Californisch project

08:11 Duitse export in juli omlaag

08:00 Groene start AEX voorzien na laat herstel op Wall Street

07:54 Beursblik: JPMorgan Research verhoogt koersdoel InPost

07:19 Just Eat biedt bezorging voor gemakswinkel Symbol

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:55 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

01 sep Broadcom boekt hogere winst en omzet

01 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

01 sep Wall Street licht hoger gesloten

01 sep Olieprijs lager gesloten

01 sep Wall Street koerst af op lager slot

01 sep Europese aandelen lager gesloten

Analistenadvies en dit kan goed uitpakken met nu even risicobereidheid:

InPost: naar €10,20 van €9,60 (overweight) - JPMorgan

De AFM meldt deze shorts:

Jaja, ik hoor u hardop denken, hier is ie al:

De agenda:

08:00 Handelsbalans - Juli (Dld)

11:00 Producentenprijzen - Juli (eur)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Augustus (VS)

16:00 Fabrieksorders - Juli (VS)

En dan nog even dit

Zowaar een plusje van de S&P gisteren, de Nasdaq 100 moest nog wel iets terug:

WATCH: The S&P 500 snaps a four-session losing streak as data showed weekly jobless claims fell more than expected last week and layoffs dropped in August https://t.co/nydX0wzHG3 pic.twitter.com/fOwTGmdYhU — Reuters Business (@ReutersBiz) September 2, 2022

Hier dividend, in de VS zorgen vooral buy backs voor aandeelhouders-return wegens fiscaal voordeel:

WATCH: From @Breakingviews: U.S. President Biden passed a law levying 1% on U.S. corporate stock buybacks, but bigger loopholes remain unclosed, says @johnsfoley https://t.co/EezVa3Jdk0 pic.twitter.com/DICXPXPpSk — Reuters Business (@ReutersBiz) September 2, 2022

Bij deze:

A South African court denies Shell’s bid to conduct an oceanic seismic survey along the country’s east coast https://t.co/jOOCp5TJ0g — Bloomberg Markets (@markets) September 2, 2022

Dat is één?

Totale productiestop dreigt voor aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl vanwege hoge energieprijzen https://t.co/lgkK6Et80I #rtvnoord — Albert Jan Swart (@AlbertJanSwart) September 2, 2022

Onderschat niet, de toezichthouder ging ook voor de overname van ARM door Nvidia liggen:

WATCH: Britain's competition regulator said it will refer Microsoft Corp's $69 billion acquisition of ‘Call of Duty’ maker Activision Blizzard for an in-depth investigation https://t.co/W0m9MdFRPu pic.twitter.com/nzUW6qW6T5 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 2, 2022

Dat is weer een andere één:

Lululemon raised its full-year outlook, the latest sign that consumer demand among high-income shoppers remains robust despite inflation https://t.co/VK7YDGPptS — Bloomberg Markets (@markets) September 2, 2022

Dat is twee, vluchten in luxemerken als bijvoorbeeld LVMH en Ferrari kan ook nog. Wel duur. Ja, ook de aandelen.

Here's the latest sign of inflation's impact on consumers: The CEO of Signet says lower-priced jewelry isn't selling as much, but high-priced items are going strong https://t.co/FJ9AqhoDZe — Bloomberg Markets (@markets) September 2, 2022

Blijft een fenomeen: banken kunnen nooit goed doen, maar cryptobedrijven kunnen geen kwaad doen bij het grote publiek, lijkt het vaak:

Exclusive: U.S. federal prosecutors asked the Binance crypto exchange to hand over messages from CEO Changpeng Zhao and 12 other executives and partners on matters including anti-money laundering checks and recruitment of U.S. customers https://t.co/ruxDcOMT3x — Reuters Business (@ReutersBiz) September 2, 2022

Behalve euro ligt ook het pond niet goed, de yuan ook niet en wat dacht u van...?

The yen’s cratering to 140 per dollar breaks new ground in testing Bank of Japan Governor Kuroda’s defiance of a global wave of interest rate hikes https://t.co/AdpvDp02sy — Bloomberg Markets (@markets) September 2, 2022

Als u behalve Oekraïne en Taiwan nog om een geopolitiek risico verlegen zit? Als dit verdrag er komt, valt Israël zo goed als zeker ergens in de tijd Iran aan...? Dat maakt alles en iedereen in Jeruzalem, bij IDF en Mossad tussen de regels door wel min of meer duidelijk:

The US considers Iran’s response in the talks to revive the 2015 nuclear accord to be “not constructive,” the State Department said Thursday night https://t.co/NTzh4CfmSJ — Bloomberg Markets (@markets) September 2, 2022

Veel plezier en succes vandaag.