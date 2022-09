Lichtpuntjes in de inflatie

quote: adritromp schreef op 2 september 2022 08:12: [...]



Nee hoor, wacht maar tot het koud word en Poetin de kraan dicht draait.

Plus de bakker op de hoek heeft nog niet echt zijn stigende kosten doorberekend

Voorraden zijn behoorlijk gevuld inmiddels. En er is as we speak 100 af van de top. Uiteraard wel zaak nu in te gaan zetten op energie in eigen beheer. Zuur(desum) voor de bakker, maar in Frankrijk/België is gas vele malen goedkoper. Door vraag en aanbod zie ik hiervoor dan ook geen direct groot gevaar voor de consument. Een verdubbeling van brood is nog steeds klein bier op totale huishoudplaatje.