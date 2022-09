Lichtpuntjes in de inflatie

Niets blijft beleggers bespaard. Centrale bankiers trappen vol op de rem, de inflatie gaat door het dak en er hangt recessieangst boven de markten.

Nu blijkt ook dat Nederlandse industrie in augustus stagneert terwijl de Amerikaanse arbeidsmarkt begint te haperen.

Wall of worry geen basis voor nieuwe rally

Ooit zei ik hier dat the wall of worry de basis vormt voor elke rally, maar daar is nu even weinig van te merken. Tegenover deze donkere wolken zie ik wel technische lichtpuntjes: de grondstofprijzen zakken op korte termiijn verder weg.

Na een stijging van 15% sinds begin juli, is de DJ-UBS Commodity Index, de wereldwijde grondstoffenindex, deze week met bijna 5% gedaald.

Energie door het putje

Energie heeft een flinke terugval achter de rug. Aardgas is sinds 23 juli 7% goedkoper geworden. De veelgeplaagde Dutch TTF Gasfuture stond medio augustus op €346,52/MWh en is deze week naar €250/MWh gezakt, waarmee deze cruciale energieprijs ruim een kwart is gedaald.

Tenslotte zakte ook de olieprijs (Brent) van $102,66 per vat op 29 augustus naar nu $93, een daling van ruim 9,5%. (Alle koersverschillen zijn berekend op basis van de slotstanden van 1 september.)

Prijs industriële metalen omlaag

Ook industriële metalen zakken in koers: de prijs van aluminium is ruim 9% gezakt van $2.513,72 (top van 11 augustus) naar $2.285, terwijl het industriële metaal koper op 26 augustus $3,72 noteerde en nu 6% lager staat op $3,49.

Op korte termijn zijn alleen de graanprijzen gestegen, gemiddeld in de afgelopen weken met zo'n 12%.

Inflatie betreft uiteraard meer dan alleen grondstoffen. Zo vormen arbeidskosten, huizenprijzen, tweedehands auto's en transportkosten ook belangrijke componenten in onze koopkrachtontwikkelingen.

Overigens opent de recente terugval in grondstofprijzen technisch niet de deur naar een langdurige bearmarket. Bij enkele grondstoffen is er, bezien vanuit de lange termijn, sprake van een bullsh pullbackscenario, zoals bij natural gas, de Dutch TTF Gasfuture en Brentolie.

In deze column wil ik bovenstaande grondstoffen tegen het licht houden, om te zien of er al reden is voor optimisme.

Natural gas zakt terug naar voorgaande koerspieken

Natural gas valt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, ontwikkelt zich een pullbackscenario. Bij een succesvolle test blijft het technische beeld redelijk positief.

Er ligt steun op $7,63 (de bodem van 9 augustus). Weerstand ligt rond $9,88 (gevormd op 23 augustus).

Brent-olie toont negatief technisch beeld

Zolang de prijs van ruwe olie het patroon van lagere toppen en bodems voortzet, oogt het technische beeld op de korte termijn zwak. De oplevingen worden blijkbaar nog steeds gebruikt om posities af te bouwen.

Er ligt steun rond $87 Op de langeretermijngrafiek ligt rond $87 de top van 1 oktober 2018. Als de koers hier wordt opgevangen, tekent zich een bullish pullbackscenario af.

Brent laat weerstand zien rond $110,89 (gevormd op 29 juli).

Dutch TTF Gasfuture vormt pullbackscenario

De Dutch TTF Gasfuture verkeert in pullbackmodus. In de huidige terugval zakt de koers terug naar top A rond €227,20 (top van 7 maart), waar een eerste vangnet ligt.

Wordt de koers hier opgevangen, dan is het pullbackscenario geslaagd.

Aluminiumprijs breekt het herstel af

Het industriële metaal aluminium heeft de herstelfase afgebroken, hetgeen verkoopdruk weergeeft. De koers zakt richting de steun rond $2.244,97 (de bodem van 18 juli).

Aluminium laat, afgezien daarvan, een wisselvallig koersverloop zien tussen deze steun en de weerstand van $2.513,72 (de top van 11 augustus).

Koperprijs stuitte op weerstand van $3,72

Technisch verliest de prijs van koper aan kracht. Onlangs is de korte herstelbeweging naar onderen verlaten. De verkoopdruk neemt weer toe.

De steun ligt rond $3,20 (de bodem van 15 juli). Weerstand ligt op $3,72 (gevormd op 26 augustus).

De graanprijs verbetert nu de correctieve fase naar boven wordt gebroken

De graanprijs verbetert op de korte termijn nu de correctieve beweging opwaarts wordt gebroken. Graan laat afgezien hiervan bewegingen zien boven de steun van $735,50 (de bodem van 7 januari).

Voor een volgende verbetering is een doorbraak boven de weerstand van $849,00 (de top van 29 augustus) noodzakelijk. Daarna wordt $940,25 het volgende opwaartse koersdoel.

Bij een daling onder de steun van $735,50 (de bodem van 7 januari) verzwakt het beeld.