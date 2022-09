Nationaal Beleggerssentiment naar laagste niveau in 2 jaar Bericht delen via: Kopieer link

Het sentiment onder Nederlandse beleggers is naar een dieptepunt gezakt. De indicator van het Nationaal Beleggerssentiment, gemeten door IEX, is gedaald naar het laagste niveau sinds augustus 2020. Vorige maand toonden de respondenten zich nog bijzonder optimistisch, maar die stemming is nu duidelijk omgeslagen. Maar liefst de helft (49,9%) van de ruim 1000 ondervraagde beleggers denkt dat de AEX de komende maand zal dalen. Dit was op 1 augustus nog maar 12,2%. Sentimentsindicator De Sentimentsindicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, schiet ten opzichte van vorige maand helemaal de andere kant op en komt ver beneden de 50 uit. Hij gaat van 53,8 vorige maand naar 47,2 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Defensieve aandelen in trek Het is dan ook geen verrassing dat defensieve waarden momenteel het meest in trek zijn. Shell is de topfavoriet, maar ook Aegon en Ahold Delhaize kregen veel stemmen. Het minst populair zijn Just Eat Takeway en Philips. Het Nationaal Beleggerssentiment wordt maandelijks gemeten onder Nederlandse particuliere beleggers. Voor september vulden 1049 respondenten de enquête in.

