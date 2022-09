38% beleggers voorziet over een jaar nog steeds meer dan 5% inflatie

Alles buiten die 38% dacht ook aan transitory..



Ik denk dat de must needs zoals energie voeding en onderdak blijven stijgen in prijs. Er wordt tenslotte niet meer gas geproduceerd of brood gebakken (ivm hoge gasprijs en blijvend tekort aan tarwe/kunstmest)



Omdat geld maar 1x uitgegeven kan worden, zullen de dont needs zoals luxe artikelen, witgoed, vakanties en dergelijke goedkoper worden