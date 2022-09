38% beleggers voorziet over een jaar nog steeds meer dan 5% inflatie Bericht delen via: Kopieer link

Ruim de helft van de Nederlandse beleggers (54,4%) verwacht dat we over een jaar met een inflatie van tussen de 2 en de 5% te maken zullen hebben. 38% denkt zelfs dat de inflatie tegen die tijd nog steeds hoger dan 5% zal zijn. Dat blijkt uit het Nationaal Beleggerssentiment, gemeten door IEX. Aan de enquête werd met het oog op het recente bericht dat in de eurozone de inflatie naar recordhoogte is gestegen, een extra vraag toegevoegd. Die luidde: Waar denkt u dat de inflatie over een jaar staat? Meer dan de helft (54,4%) verwacht dat de stijging van het prijspeil over een jaar tussen de 2 en de 5% zal zijn. Toch is er ook een substantieel deel (38%) dat denkt dat we tegen die tijd nog steeds met meer dan 5% inflatie te maken zullen hebben. Het overige gedeelte (7,6%) denkt dat de inflatie zal afkoelen naar 2% of minder. Het Nationaal Beleggerssentiment wordt maandelijks gemeten onder Nederlandse particuliere beleggers. Voor september vulden 1049 respondenten de enquête in.

