Dáár gáán de koersen. Weer. Lees dit stukje als u het te kwaad hebt

Eindelijk! En hoe...

Intussen spot ik de eerste 'The end is near' roepert op de networks en dat maar gauw alle usual suspects mogen volgen. Dan nog even paniekverkoop en dan kunnen we door. Als tienden maanden naaar beneden sudderen schiet ook niet op.

Geinig crypto stukje btw ?? https://t.co/J0sTDC1roU pic.twitter.com/HMXQRiMwqG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 1, 2022

Zo leuk is het anders niet, de AEX zaagt van dik hout planken en onze tienjaars risicovrije rente nadert 2%. Het is grofweg defensief versus offensief op het Damrak, maar dan ook heel grof. En zijn dit de triggers? De inkoopmanagersindices van vandaag lijken zo een recessie in te druipen.

Wees eerlijk: hoe verrast bent u echt hierdoor en dat ook de koersen dalen? Niet dus.

Alle inkoopmanagersindices (Manufacturing #PMI's) van deze week, wij springen er nog aardig uit. Alle trends omlaag en alles wijst op recessie. Vanmiddag de Amerikaanse #ISMIndex #AEX pic.twitter.com/7eKQ3y5T4G — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 1, 2022

Olie kiepert ook weer recht naar beneden en zelfs dit illustere duo zakt. Afwachten of het een trend wordt, maar het kan maar zo dat een recessie ervoor zorgt dat de vraag naar energie en daarmee de prijs vanzelf zakt deze herfst en winter.

Onze gas future #TTF en Duitse elektriciteit future dalen weer. Speculatie (niets zo complex als energiemarkten), of markt prijst gewoon minder vraag in door hard teruglopende economie? Beide en nog 1001 redenen kunnen ook #AEX pic.twitter.com/JX4Zoim3E9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 1, 2022

De markt rekent intussen op 75 basispunten volgende week in Frankfort. Goldman Sachs ook. Net als de al eerder capitulerende Fed dringt het nu ook bij de ECB door (dat staat voor European Curve Behind) dat de economie domweg voor de bus moet om de galopperende inflatie terug te dringen.

Traders price an almost 75bp ECB hike by Sep followed by another 50bp hike in Oct. pic.twitter.com/JusvVsHpM0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 31, 2022

U weet maar nooit, iedere nieuwe low op de borden kan de bodem zijn. Vandaag nog, of pas over twee jaar, niemand die het weet en niemand die het kan voorspellen. Die bodem komt altijd als u die niet verwacht, of als u allang de moed hebt opgegeven. Echt beleggen is dan ook lange adem en veel doorstaan. Voor weinig.

Want we zijn heel erg verwend de laatste jaren en nu is misschien de afrekening van de grote gratis-geldjaren. Want uiteindelijk moet geld met bloed, zweet, tranen, ondernemen, risico, trial & error worden verdiend en is even in een middag met een paar tientjes miljonair worden er niet bij.

#AEX -15,9% YTD (herbelegd -13,9%)

Euro -12% YTD

Inflatie intussen 13,6% YoY

Risicovrije rente: nog geen 2%



Dit moet u doorstaan om in longest run 7% bruto pj te maken min 2% inflatie min x% taxes min x% kosten



Dat u het weet als t gaat over #vermogen dat komt #aanwaaien pic.twitter.com/MF4OM4nCyn — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 1, 2022

Just one more thing! Wat er maar niet wil dalen, zijn de omzet- en winst verwachtingen van de analisten. Hier is de grotegemenedelerindex, maar het geldt ook voor AEX, Euro Stoxx 50, S&P 500 en zelfs de winstverwachtingen voor de Nasdaq 100 stabiliseren. Ja, misschien zijn de analisten behind the curve.

Misschien ook niet, want het bedrijfsleven komt mean & lean, ruim gekapitaliseerd en gepokt en gemazeld uit Covid-19 en de supply chain-crisis sinds begin 2020. In de regel gaan recessie en winstrecessie hand in hand (40% winstdaling in een recessie en bear market is heel normaal), maar het is niet verplicht.

Zeker als er nog een krach komt of de nu al bijna tien maanden durende (AEX) bear market écht doorzet, kan dit ook een joekel van een kans voor de komende jaren opleveren. Hele volksstammen hebben die na maart 2009, de bodem van de kredietcrisiskrach, járenlang gemist. Omdat de échte krach nog moest komen.

En die kwam niet.