Slechtste sentiment in 2 jaar: beleggers kiezen voor veiligheid

Waar het Nationaal Beleggerssentiment vorige maand nog meer dan zonnig was, is dat nu weer helemaal omgeslagen, zo blijkt uit de meting van IEX.

De Sentimentsindicator komt uit op het laagste niveau sinds augustus 2020. De respondenten hebben een voorkeur voor defensieve namen als Shell, Aegon en Ahold Delhaize.

Sentiment daalt naar dieptepunt

Waar vorige maand nog 54,4% (zeer) positief tegenover de aandelenmarkten stond, is dat nu weggezakt naar 24,7%. Maar liefst de helft (49,9%) denkt dat de AEX de komende maand zal dalen (dit was begin augustus nog maar 12,2%).

Voor de langere termijn is het beeld iets minder bedrukt. 42,9% verwacht dat de AEX de komende zes maanden wel weer zal stijgen. Toch is ook 37,8% ervan overtuigd dat de Amsterdamse index ook op de langere termijn zal dalen.

Sentimentsindicator

De Sentimentsindicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, schiet ten opzichte van vorige maand helemaal de andere kant op en komt ver beneden de 50 uit. Hij gaat van 53,8 vorige maand naar 47,2 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor september is als volgt (tussen haakjes de scores voor augustus):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 5,7% (was 6,8%)

Optimistisch: 17,6% (was 34,2%)

Neutraal: 25,5% (was 37,8%)

Pessimistisch: 33,6% (was 17,6%)

Zeer pessimistisch: 17,6% (was 3,6%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 5,3% (was 9%)

Optimistisch: 19,4% (was 45,4%)

Neutraal: 27,2% (was 33,4%)

Pessimistisch: 33,3% (was 9,3%)

Zeer pessimistisch: 14,8% (was 2,9%)

AEX komende maand

Omhoog: 24,7% (was 51,8%)

Neutraal: 25,4% (was 36%)

Omlaag: 49,9% (was 12,2%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 42,9% (was 63,1%)

Neutraal: 19,3% (was 18,2%)

Omlaag: 37,8% (was 18,7%)

Extra vraag

Met het oog op het recente bericht dat de inflatie in de eurozone naar recordhoogte is gestegen, waren we benieuwd naar uw verwachtingen voor de inflatie. Daar ging de extra vraag deze maand dan ook over.

Waar denkt u dat de inflatie over een jaar staat?

2% of lager 7,6% Tussen de 2 en de 5% 54,4% 5% of hoger 38%



Meer dan de helft verwacht dat de inflatie over een jaar tussen de 2 en de 5% zal zijn. Toch is er ook een substantieel deel (38%) dat denkt dat we tegen die tijd nog steeds met meer dan 5% inflatie te maken zullen hebben.

Aandelenkeuzes augustus

Hoe hebben de gekozen aandelen het gedaan in augustus? Het was een beroerde beursmaand en dat is ook wel te zien aan de rendementen: we zien bijna alleen maar rode cijfers. Alleen topper Shell bleef goed liggen met een plus van 2%.

Toppers augustus Rendement Floppers augustus Rendement Shell +2% Just Eat Takeaway -6,8% ASML -13,2% Philips -17,2% ING -7,2% Randstad -5,6% ASMI -9,6% Unibail-Rodamco -8,5% Gemiddeld -7% Gemiddeld -9,5% AEX -6,6%



Favoriete aandelen september

Dan een blik op de individuele namen voor komende maand. Welke aandelen zijn favoriet? En welke moeten we mijden? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept.

Duidelijk is dat de respondenten voor veiligheid gaan. Shell is oppermachtig met per saldo 261 postitieve stemmen en er is geen enkele chipper meer bij de toppers te vinden. In plaats daarvan wordt op safe gespeeld met de defensieve aandelen ING, Aegon en Ahold Delhaize.

Bij de floppers zijn Just Eat Takeaway en Philips zijn al maanden de gebeten hond op de eerste en tweede plaats. Randstad maakt plaats voor Adyen en Unibail-Rodamco sluit de flop 4 af.

Toppers september Stemmen Floppers september Stemmen Shell +261 Just Eat Takeaway -172 ING +67 Philips -162 Aegon +42 Adyen -58 Ahold Delhaize +41 Unibail-Rodamcco -26



Deze keer deden 1049 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!