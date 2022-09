Het is september, het is meteen beroerd voorbeurs en oh, chippers

1. Sell in May and Go Away, But remember to come back in September.



Dit is waarschijnlijk een van de oudste en meest bekende beurswijsheid uit de beleggingswereld. De uitspraak ontstond in de jaren ’30, verrassend genoeg in Londen. De originele uitspraak luidde: “Sell in May and go away, and come back on St. Leger’s Day”. De uitspraak refereert naar het feit dat veel aristocraten, kooplieden en bankiers de stad verlieten tijdens de warme zomermaanden. St. Leger’s Day is een paardenrace die medio september werd gehouden en het einde van de zomer inluidde. Later waaide de uitspraak over naar de VS, waar handelaren veelal vakantie namen tussen Memorial Day (eind mei) en Labor Day (begin september).



Sell in May



De gedachte is dus dat tijdens de zomer, door het gebrek aan professionele handelaren, de rendementen en volumes tegenvallen. De uitspraak is de afgelopen decennia talloze keren onderzocht. Het klopt dat de beurzen gemiddeld genomen de beste rendementen lieten zien tussen oktober en april. In mei werd tussen 1929 en 2012 een gemiddeld rendement van -0,01% geboekt. In de zomermaanden zagen we echter wel positieve rendementen met een plus van 0,7% in juni, +1,5% in juli en een winst van 0,7% in augustus. Opvallend genoeg is september de slechtste maand van het jaar met een gemiddeld verlies van 1,1%. Statistisch gezien is het dus het beste om na de daling van september in te stappen. Uiteraard bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.