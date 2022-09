Het is september, het is meteen beroerd voorbeurs en oh, chippers

Nu een keer een dagje rood beginnen en groen eindigen?

De AEX-indicatie is -0,4% rond 676 punten na weer gepruts op Wall Street en Azië gaat nu zelfs -1,5% à -2% op in ieder geval slecht chip-nieuws en misschien ook inkoopmanagersindices.

Europese futures open rond 0,5% lager

De Amerikaanse staan -0,5% tot ruim -1,0% voor de Nasdaq 100

In Azië wil dus even niemand dood met aandelen worden gevonden

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot gek genoeg (?)) gisteren -1,3% op 25,9. Gebeurt zelden dat die daalt als New York 0,5% tot 1,0% lager gaat

De dollar trekt 0,3% aan to €1,0017

De Duitse tienjaars rente stijgt één basispunt naar 1,54% en de Amerikaanse liefst zeven naar 3,22%. Laatste weet ik even niet zo snel te duiden

Goud doet -0,3% olie zakt 0,1% en crypto daalt 1 à 2%

September is statistische de slechtste beursmaand van het jaar (gemiddeld deed Dow Jones anno 1896 -1,0%) en... valt met de deur in huis. Nvidia mag geen AI-chips meer naar China exporteren, krak -6,5%. AMD deed -3,9%. Chery en Emily praten u bij. Vroegâh heetten dat money honeys, maar dat mag vast niet meer.

Let maar op uw chips vandaag. U ziet de scores hier op het bord en #Nvidia deed -6,5% gisteravond en #AMD -3,9%. En Ray Dalio zit dus weer short #ASML #AEX https://t.co/XPlSYtJggc — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 1, 2022

Dat is nog niet alles. Ray Dalio's Bridgewater probeert het nog een keertje bij ASML. Let wel, we weten niet de eventuele longs en hedges van het grootste hedge fund ter wereld.



Eerste van de maand en dat betekent inkoopmanagersindices over de afgelopen maand, de beste duiders van het economische momentum. Bedrijvigheid begint met een order (of bestelling voor aandeelhouders van een zeker AEX-aandeel), nietwaar? Boven 50 is expansie, 50 stilstand en onder 45 recessie.

Dat is even heel grof, het cijfer komt niet overeen met een percentage. Let vooral op Duitsland en de Amerikaanse ISM-index. China valt tegen, Taiwan al helemaal en Korea is ook niet best. De grote tech-landen inderdaad. Wij zijn om 09:00 uur.



Op het Damrak heeft het Poolse InPost fabelachtige groeicijfers en handhaaft outlook. Werp een blik op de grafiek en helaas, u ziet dat het groeiaandeel pur sang ook fabelachtig kan dalen. Het Zuid-Afrikaanse Prosus gaat ex-dividend.



Nog even dit, bij Bed Bath & Beyond, ook hier een van de meest verhandelde aandelen in augustus, is de zomer ook over? Emissie en reorganisatie en krak. Tot de volgende keer dan maar weer?



Verder is er amper nieuws op het Damrak en rest ons verder slechts dit lousy plaatje. Ja, ik zeur hier expres maar over door, want ik hoop Mr. Market zo op dwarse ideeën te brengen. Wie is er niet bearish op de beurs?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:19 DSM rondt overname Prodap af

08:12 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Ajax

08:06 Duitse detailhandelsverkopen gestegen

07:59 AEX start september vermoedelijk in het rood

07:40 ProRail kiest voor Arcadis

07:27 Ajax huurt Lucas Ocampos van Sevilla FC

07:16 DSM rondt desinvestering Protective Materials af

07:08 InPost blijft hard groeien

07:07 Chinese industrie laat krimp zien

07:06 Japanse industrie ziet groei afnemen

06:58 Europese beurzen openen lager

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

31 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

31 aug Wall Street lager gesloten

31 aug Olieprijs lager gesloten

31 aug Wall Street koerst af op lager slot

31 aug Europese beurzen lager gesloten

De AFM meldt deze shorts:

De agenda zonder de inkoopmanagersindex:

09:00 Prosus - Ex-dividend

00:00 InPost - Cijfers tweede kwartaal



13:00 Campbell Soup - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Broadcom - Cijfers derde kwartaal (VS)



08:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Dld)

11:00 Werkloosheid - Juli (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Arbeidskosten - Tweede kwartaal def. (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Juli (VS)

En dan nog even dit

Wat een sof weer:

WATCH: U.S. stocks ended the month with their fourth straight daily decline on Wednesday, cementing the weakest August performance in seven years as worries about aggressive interest rate hikes from the Federal Reserve persist https://t.co/EQIniknKjm pic.twitter.com/Ts6fY0rnii — Reuters Business (@ReutersBiz) September 1, 2022

-6,5% dus:

Nvidia stock falls after U.S. government restricts chip sales to China https://t.co/L89VVJQv0o — CNBC (@CNBC) August 31, 2022

Hier duiding:

WATCH: In an attempt to turn around its money-losing business, Bed Bath & Beyond said it inked deals for more than $500 million in new financing and that it would close 150 stores, cut jobs and overhaul its merchandising strategy https://t.co/VRsoRBzeP3 pic.twitter.com/Jez3EmEMcI — Reuters Business (@ReutersBiz) September 1, 2022

Hier nog meer duiding:

WATCH: As high inflation and a deteriorating economy ravage the advertising industry, Snap said it will lay off 20% of all staff and shut down projects which the company said will help it save an estimated $500 million in costs annually https://t.co/6KWq0wqbgX pic.twitter.com/axf0oPP1jF — Reuters Business (@ReutersBiz) September 1, 2022

Oh:

G-7 finance ministers will hold talks this week on allowing global purchases of Russian oil at a capped price https://t.co/vi9bzhjEH0 — Bloomberg Markets (@markets) September 1, 2022

Ambitie:

Alibaba’s Lazada is preparing to make its foray into Europe, building on its success in Southeast Asia to take on rivals such as Amazon and Zalando https://t.co/BejTKK5V17 — Bloomberg Markets (@markets) September 1, 2022

Minder economie is minder energie, simpel:

Oil kicked off September lower as concern that a global slowdown will hurt energy demand overshadowed bullish drivers including a sizable draw in US crude stockpiles and a potential cut in OPEC+ supply https://t.co/h4YuSenu0c — Bloomberg Markets (@markets) September 1, 2022

Een waterstof-Beamer!

BMW starts producing fuel-cell systems for its hydrogen-powered iX5 SUV, moving forward with an alternative fuel that its German rivals don’t expect to be viable in passenger cars https://t.co/AYeVOV25ms — Bloomberg Markets (@markets) September 1, 2022

Zoals altijd: de politiek verstoort vraag en aanbod en de markt die er dan mee aan de haal gaat, krijgt de schuld. Zeg maar als u er anders over denkt. De energiemarkten zijn niet voor beginners, dat is zeker.

German 1y ahead Power Price has almost halved within 2 days from €1,050 per MWh to €545 today. This raises the question of who is operating in the electricity market. Is it pure speculation? Are these meaningful prices that reflect real scarcities? pic.twitter.com/1OyzB6uVZR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 31, 2022

Veel plezier en succes vandaag.