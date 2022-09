Wall Street draait neerwaarts

Bericht delen via:

De belangrijkste Amerikaanse indices hebben zowel hun herstelfases als hun kortetermijnsteun gebroken; vooral de afgelopen dagen, na de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell vrijdag in Jackson Hole over de inflatiedruk, is het hard gegaan.

Sinds de toespraak van Powell heeft de Dow Jones bijna 6% ingeleverd, de S&P500 verloor 6,5%, de Nasdaq100 daalde 6,6%, terwijl de Amerikaanse de Transportation index bijna 7% heeft zien verdampen. Ter vergelijking; de AEX is sinds Jackson Hole 5,3% gezakt (verschillen op basis van de slotkoersen tussen 25 augustus en 31 augustus).

De technische verzwakkingen zijn vooral op de korte termijn goed te zien. Op de lange termijn waren de technische plaatjes al enige tijd onduidelijk. Vanuit een langetermijnperspectief blijf ik behoedzaam.

Vandaag bekijk ik de belangrijkste Amerikaanse indices: de Dow Jones, de S&P500, de Nasdaq100 en de Transportation index.

Het onderliggende sentiment bij de Dow verzwakt

De Dow Jones verzwakt nu de stijgende trend is gebroken. Ook het feit dat de laatste bodem is gesneuveld signaleert verkopers in de markt.

De doorbraak en slotstand van de Dow onder de bodempjes van augustus maakt neerwaarts ruimte voor een diepere correctie richting steun 30.145,10 punten (bodem van 14 juli). Weerstand is gevormd op 34.278,20 punten (top van 16 augustus).

S&P 500-index geeft de uitbraak weer terug

De S&P 500-index verzwakt. Eerder al werd de opwaartse fase naar onderen gebroken. Ook wordt nu een mogelijke lagere top gevormd, hetgeen wijst op verkopers.

Bij een slotstand onder steun 3.912,56 punten (bodem van 26 juli) wordt de zwakte bevestigd. Daarna wordt 3.594,58 het volgende neerwaartse koersdoel. Weerstand voor de S&P 500-index ligt op 4.326,85 punten (top van 16 augustus).

De Nasdaq 100-index draait neerwaarts

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs verzwakt, nu zowel de stijgende trend als de recente augustusbodems zijn gebroken.

Dit signaleert verkopers in de markt en maakt neerwaarts ruimte voor een diepere correctie richting steun 11.488,27 punten (bodem van 14 juli). Weerstand op de Nasdaq 100-index is gevormd op 13.720,91 punten (top van 16 augustus).

Transportation index is op de weerstand 5.997,02 gestuit

Verkoopdruk in de Amerikaanse transportsector houdt aan nu een lagere koerstop op de grafiek is achtergelaten. Eerder al zakte de Transportation index uit de stijgende trend.

Nu de laatste bodem de Transportation index niet weet op te vangen, mag verdere koersdaling worden verwacht met een koersdoel richting steun 4.871,08 punten (bodem van 17 juni). Weerstand ligt op 5.997,02 punten (gevormd op 4 mei).