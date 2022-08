Slotcall: AEX doet het wéér en ook nog op laagste stand dag uit

Ja, het is just another day at the 2022 Damrak bear market. En maand. AEX -6,8% sinds 31 juli...

De nu aflopende maand is naar de Romeinse Keizer Augustus vernoemd, de architect van de Pax Romana. Als hij onderstaande scores zou zien, gooide hij ons zonder pardon allemaal voor de leeuwen? De maandscores op de brede markt... Alleen de volatiliteit stijgt en dan weet u het wel.

... en het Damrak was het deze maand ook allemaal een beetje te warm, wat een klappen her en der.

Beleggen is vooruitkijken, september levert statistisch gezien gemiddeld -1,0% op (Dow Jones sinds 1896) en voor volgende week donderdag mag u alvast drie kwartjes ECB renteverhoging in uw agenda zetten? Diverse nationale bankpresidenten zijn daar klip en klaar over. De president heeft nog niets gezegd.

De handel telt echter haar knopen én basispunten.

Traders price an almost 75bp ECB hike by Sep followed by another 50bp hike in Oct. pic.twitter.com/JusvVsHpM0 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 31, 2022

Voor het complete beeld, na onze inflatiezeperd van vanochtend voorbeurs (HICP 13,6% YoY in augustus volgens het CBS) was er ook nog een EU cijfer. En die viel ook niet meer mee, alweer. Zeg het maar: is de ECB behind the curve, of is de ECB behind the curve?

Nog iets, het Amerikaanse ADP banenrapport over augustus viel zwáár tegen, maar dat was weer goed nieuws. Reden de compleet overspannen Amerikaanse arbeidsmarkt jaagt de inflatie aan.

Geen grap, de #ECB heeft dus letterlijk én wettelijk maar 'one job'

Voor de liefhebbers hier het complete beeld van hele #EU #euro #rente #inflatie en ECB historie. Zeg het maar, ik ben uitgepraat#AEX https://t.co/3FlHGZ9U3q pic.twitter.com/DREaKSp8s2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 31, 2022

Ook vandaag zetten AEX en onze (tienjaars) rente hun spiegelbeeld weer voort: helaas is er weer een lagere bodem in de aandelengrafiek (680,31) en een hoger topje (1,924%) in het vastrentende plaatje. De index doet het vrijwel op niks, want op cijfers van Azerion na is er zo ongeveer nul nieuws op Beursplein.

Dat belet al onze aandelen weer niet om soms op de gekste manieren te bewegen, zo meer hierover. Het is lang geleden dat stock picken wellicht zo moeilijk was en in individuele aandelen beleggen zo slopend, omdat de koersen iedere keer weer onverwachte kanten uitspringen.

Ook opvallend, de index begint nu al dagen fris en vrolijk aan de dag, om daarna te draaien en de winst weer in verlies om te zetten.

Gelukkig is er ook nog goed nieuws, want wie is er niet blij dat de gasprijs (hier gas future TTF) en olie even dalen met die galopperende inflatie? Brent is paars. Shell krijgt dan ook weer een beuk, maar Fugro en SBM Offshore stijgen.

Omdat er zoveel mensen in traden, in de VS staat Bed bath & Beyond ruim -20% omdat het bedrijf gaat reorganiseren... en een emissie doet. Zorg dat u daar niet als laatste achterblijft om de rommel van het feestje op te ruimen, zeg maar. Geklokt om 17:40 uur, dit zijn de koersen op het Amsterdamse slot.

De AEX gaat inderdaad op de laagste stand van de dag de markt uit en dat heet geen bullish teken te zijn. Vanochtend vroeg kwam de inde index nog tot bijna 700. Bijna alles is pet, maar de euro houdt stand op 1,00 en gelukkig hebben we bitcoin nog.

Al verklapt, de rentes stijgen weer. Niet zo bruusk als de laatste dagen, maar de trend is duidelijk.

Beursplein 5

Er is zegge en schrijve één advies vandaag, UBS verhoogt het koersdoel van ASML. Jefferies herhaalt ArcelorMittal.

Verder nog iets? Genoeg, het is ook vandaag weer een ware tombola op het Damrak en dat vrijwel zonder nieuws. Geen touw aan vast te knopen. Waarde, groei, tech, cyclisch en de rest beweegt weer dwars door elkaar en intradag worden stijgers dalers en dalers stijgers.

De chippers waren lang stijger van de dag, maar nu niet meer. Het nieuws vandaag is dat de Koreaanse chipexport in juli -22,7% lager was YoY

Randstad is misschien een verrassende stijger, maar de grote trend is t ook gewoon neerwaarts

Bij ArcelorMittal is wellicht ook even geen conjunctuurvrees, maar dat geldt dan misschien weer niet voor OCI, AMG en Aperam

Wolters Kluwer trekt 5 miljoen aandelen in - dat is op papier gunstig - maar de markt trakteert het bedrijf een fluitconcert? Typisch zo'n geval dat het vaak erg moeilijk is om koersbewegingen te duiden

RELX l,igt ook niet goed, misschien zijn de uitgevers te duur...?

Hier nog zo één. Basic-Fit liet vandaag flinke koerssprongen omhoog zien, terwijl Citigroup verlaagt naar €47 van €50?! De bank verhoogt wel de winst per aandeelverwachting

ASR is €0,98 ex-dividend

Azerion heeft cijfers vandaag en stijgt en daalt daar vandaag op. Hard. Leg het maar uit

Opvallend is wel dat veel speculatievere aandelen als Air France-KLM, Ebusco, Accsys, Pharming, Majorel, InPost en de rest aardig doen, maar Just Eat Takeaway en CM.com krijgen het weer voor de kiezen. Vivoryon is altijd een loterij

Dat Flow Traders maar niet wil verbaast u misschien, maar dat moet het vooral van volatiliteitsexplosies hebben

Nog een keer de hele bluts, maar dan de dagscores.