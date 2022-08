Waarom staan ASML, ASMI en Besi hoger met zúlk nieuws uit Korea?!

De enige reden is dat het nog niet tot iedereen is doorgedrongen dat we recht op een dikke recessie afvliegen.

Het consumentenvertrouwen gaat naar een dieptepunt, iedereen hand op de knip, dikke recessie gevolg.

Geen ontkomen aan, ondanks dat vrijwel iedereen een baan heeft, 750,- euro energie per maand is zelfs in huize Voorhees niet leuk.