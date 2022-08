Slotcall: De dag begon zo goed...

Na een mooie opening op het Damrak koerste de AEX (-1,2%) even rond 707 punten. Sindsdien heeft de Amsterdamse hoofdindex zich van zijn minder mooie kant laten zien en is de AEX afgedaald tot 690 punten. Daarmee heeft de AEX intradag bijna 2,5% ingeleverd.

Een heel duidelijke aanleiding is daarvoor lastig te vinden. Dat betekent echter niet dat er weinig nieuws was vandaag. Zo hadden we Klaas Knot, president van De Nederlansche Bank, die in een toespraak aangaf dat we nog niet over de inflatiepiek zijn en dat de ECB krachtig zal moeten blijven optreden. Zijn voorkeur gaat er dan ook naar uit om de rente met 75 basispunten te verhogen.

Hoewel de zorgen over inflatie ook in de Verenigde Staten groot blijven, lijken die bij consumenten wel een beetje te zijn afgenomen. Het consumentenvertrouwen in the States leeft namelijk helemaal op. Na drie maanden van daling is het vertrouwen van Amerikanen in de economie eindelijk weer gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 95,3 naar 103,2. Dat was veel beter dan de 97,4 die door economen was voorspeld.

Musk beëindigt officieel Twitterovername

Tegelijkertijd is het vertrouwen van velen in een succesvolle Twitter-overname door Elon Musk tot een nieuw dieptepunt gedaald. De Tesla-topman heeft Twitter (-1,4%) formeel laten weten dat hij de overname van het socialmediabedrijf heeft stopgezet.

In dat bericht refereerde hij ondermeer naar klokkenluider Peiter Zatko, het voormalig hoofd beveiliging bij Twitter. Hij meldde recent onder meer dat Twitter copyrights schendt, het systeem erg kwetsbaar is en zich niet aan de privacyregels houdt.

CM.com vs Twilio

Analist Niels Koerts legt op veler verzoek het Amerikaanse Twilio (+0,2%) langs de meetlat, dat op hetzelfde gebied actief is als CM.com (-2,4%). De groei van beide bedrijven viel in de eerste jaarhelft lager uit dan verwacht en daarnaast zijn de marges flinterdun.

De vooruitzichten voor de lange termijn zien er rooskleurig uit. Marktkenners rekenen voor de periode 2022-2032 op een jaarlijkse omzetgroei van gemiddeld 25%. Daarmee moet de totale CPAAS-markt waarin beide partijen opereren over 10 jaar een omvang hebben van bijna $60 miljard. Wel is het nog maar de vraag of dit ook gaat leiden tot fors hogere winstgevendheid.

Hoe Koerts hierover denkt en naar welk aandeel zijn voorkeur uitgaat, leest u in de nieuwste analyse van CM.com.

De koers van #CM.com is de afgelopen 12 maanden met ruim 70% gedaald. Daarin staat het niet alleen, want sectorgenoot Twilio maakt het met een min van 80% nog bonter.



In de onderstaande analyse ga ik dieper in op beide bedrijven.

Nestlé

Daar waar Unilever (-0,5%) momenteel onder druk wordt gezet door activistisch grootaandeelhouder Pelz, heeft het Zwitserse Nestlé (-0,3%) dat traject al doorlopen. En het mag zeker gezegd, de afgedwongen strategieaanpassingen hebben zeker wel hun vruchten afgeworpen.

Uiteraard ondervindt ook Nestlé flink hinder van de hoge inflatie en verstoringen in de supply chain, en mogelijk zullen de Zwitsers buiten het eigen land lokaal met energierantsoenering te maken krijgen. Er zijn althans diverse Europese landen die een dergelijke maatregel overwegen, en als producent is Nestlé een energiegrootverbruiker.

Wat voor impact dit heeft op de beleggingscase leest u in de analyse van Nestlé.

Rentes

Joost mag weten waarom de rente in het Verenigd Koninkrijk met elf basispunten omhoog springt. Hier in Nederland houden we het op één enkel basispuntje, en daarmee komt onze tienjaarsrente uit op 1,86%.

Brede markt

De AEX (-1,2%%) presteerde veel slechter dan de Franse CAC 40 (-0,2%) en de Duitse DAX (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 27 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-1%), Dow 30 (-0,8%) en de Nasdaq (-1,2%).

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,002 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,8%) en zilver (-2%) dalen.

Olie: WTI (-4,6%) en Brent (-3,9%) dalen harder.

Bitcoin (-1,9%) daalt ook.

Het Damrak:

Na de sluiting van kasboekapp Yolt vorig jaar, heeft ING (+1,4%) nu besloten om ook de business-to-business open banking-activiteiten van Yolt uit te faseren. "Na een grondige evaluatie van alle opties, in de context van de snel evoluerende en veranderende markt, heeft ING geconcludeerd dat het niet haalbaar is om haar ambities met Yolt te realiseren", zei ING in een persbericht.

(+1,4%) nu besloten om ook de business-to-business open banking-activiteiten van Yolt uit te faseren. "Na een grondige evaluatie van alle opties, in de context van de snel evoluerende en veranderende markt, heeft ING geconcludeerd dat het niet haalbaar is om haar ambities met Yolt te realiseren", zei ING in een persbericht. Adyen (-0,2%) heeft er een nieuwe klant bij. De dierenwinkelketen Pet Supplies heeft namelijk voor Adyen gekozen als betaalplatform. Financiële details werden bij dat bericht achterwege gelaten.

(-0,2%) heeft er een nieuwe klant bij. De dierenwinkelketen Pet Supplies heeft namelijk voor Adyen gekozen als betaalplatform. Financiële details werden bij dat bericht achterwege gelaten. Alfen (+0,4%) gaat in Zweden een zogeheten grid scale-batterij leveren via een samenwerking met het Zweedse energiebedrijf Ellevio. Het is niet voor niets dat Alfen in Zweden aan de slag moet, het Scandinavische land is namelijk zeer ambitieus in zijn klimaatdoelstellingen. Zo wil het als een van de eerste landen ter wereld in 2045 een netto-nuluitstoot bereiken.

(+0,4%) gaat in Zweden een zogeheten grid scale-batterij leveren via een samenwerking met het Zweedse energiebedrijf Ellevio. Het is niet voor niets dat Alfen in Zweden aan de slag moet, het Scandinavische land is namelijk zeer ambitieus in zijn klimaatdoelstellingen. Zo wil het als een van de eerste landen ter wereld in 2045 een netto-nuluitstoot bereiken. Daarnaast is Alfen door Berenberg van de kooplijst gehaald. Hoewel het koersdoel omhoog ging van €110 naar €125, gaat dat nu gepaard met een houdadvies.

De winkelcentra van Eurocommercial Properties (-1%) blijken vooralsnog behoorlijk immuun voor alle bedreigingen van hoge inflatie en economische teruggang. De winkelomzetten lagen over het tweede kwartaal zelfs 7,3% boven pre-corona niveau. En hoewel ECP tot de Peter Schuttes favorieten in de sector behoort, hangen er de nodige risico's aan. Lees de analyse van ECP om achter het koersdoel en advies te komen.

(-1%) blijken vooralsnog behoorlijk immuun voor alle bedreigingen van hoge inflatie en economische teruggang. De winkelomzetten lagen over het tweede kwartaal zelfs 7,3% boven pre-corona niveau. En hoewel ECP tot de Peter Schuttes favorieten in de sector behoort, hangen er de nodige risico's aan. Lees de analyse van ECP om achter het koersdoel en advies te komen. NX Filtration (+0,4%) heeft in de eerste helft van dit jaar een forse omzetgroei gerealiseerd, terwijl de outlook werd gehandhaafd. Dit maakte de water- en drankenfilteraar uit Enschede dinsdagochtend bekend. Meer weten? Lees dan het nieuwsbericht van ABM Financial News.

Adviezen

Alfen: naar €142 van €90 en kopen - Kempen

Alfen: naar €125 van €110 en verlaagd naar houden - Berenberg

KPN: naar €3,80 van €3,10 en kopen - HSBC

Agenda woensdag 31 augustus 2022

06.30 NL: Consumentenprijsindex (augustus)

08.00 Halfjaarcijfers Azerion

11.00 EU: Inflatie (augustus)

14.15 VS: Banenrapport ADP (augustus)