AEX flirt voorbeurs met 700, EUR/USD met 1,00 en er is Duitse inflatie

De AEX indicatie is +0,2% op - jawel - 699,90, na een lager, maar zeker geen paniekerig Wall Street.

Zeg maar of het opmerkelijk is, dat ondanks die Wall of Worry in het nieuws en die regelrechte aanslagen op de wereldwijde huishoudportemonnees de markten nog zo goed blijven liggen. Ja, het is een bear market, maar geen uitverkoop en de vergelijking met rampen 2000-2003 (-70%) en 2007-2009 (-60%) gaan nog mank.

Europese futures openen rond 0,3% hoger

De Amerikaanse blue chip futures doen +0,1% en tech staat +0,4%

Azië staat globaal een paar tienden tot ruim een procent hoger. China daalt wel rond 0,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) slot +2,5% op 26,1

Echt waar, ik prik EUR/USD vlak op 0,9999

De Duitse tienjaars rente zakt een basispuntje naar 1,49% en de Amerikaanse levert er twee in op 3,11%

Goud daalt 0,3%, olie beweegt nul en crypto stijgt 1 à 2%

Inflatie

Verslikt u zich maar vast preventief in uw espresso en laat die croissant alvast in uw keel steken, want we doen EU i.n.f.l.a.t.i.e.-cijfers vandaag. En wij trappen af met een streep vanaf de middenstip in de eigen kruising. Verder is er bijna geen nieuws, maar in de VS verschijnen nog een paar aarige bedrijven met cijfers.

Zet u de wekker op 14:00 uur en hoop en bid dat de cijfers vandaag eens een keer meevallen. Want dan verschijnt de eerste schatting van de Duitse inflatie over augustus. Daarvoor mogen Spanje en België vast het vuurtje opstoken.



Ja, weer dit plaatje: AEX versus onze tienjaarsrente. Misschien bewegen beiden wel net zo lang zo mooi in paar, als het inflatieverhaal de maatschappij en ook beurzen beroert.



Hier is de CBOE Vix Index, ofwel volatiliteit. Die pakte gisteren niet echt door, ofwel de markt - lees: Wall Street - kwam gisteren echt wat tot bedaren na dat Jackson Hole (in one) verhaal:



Dan nog dit, bitcoin vecht een robbertje uit met $20.000. Dat was de top van de eerste, echte frenzy eind 2017. Sinds die tijd geen rendement en geen aandeelhoudersreturn. Wel hoge kosten en giga risico, zelfs om het fysiek kwijt te raken. En heel veel publiciteit, reclame én veel ellende in de (monetaire) wereld.

Kortom, alleen early adaptors, handige handelaren, slimme ondernemers en gehaaide boeven zijn hier echt rijk van geworden? De grote kudde niet, die hoopt alleen maar, want het is toch een mooi verhaal...? En zo gaat het altijd. Iedere keer weer.



Is er nog een lokaaltje met cijfers en ach, waarom niet. Zet ik NX Filtration hier ook eens in het zonnetje. Indrukwekkende groeicijfers en outlook gehandhaafd. Ik heb er geen verstand van, maar gelukkig is hier al een recensie.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies en dit is een opmerkelijke, want Berenberg draait. Zette ze Alfen laatst niet lager waarop de koers iets van -10% ging?

Alfen: naar €125 van €110 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 NX Filtration - Cijfers tweede kwartaal

09:00 Wolters Kluwer - Ex-dividend

18:00 Brill - Cijfers tweede kwartaal



13:00 Baidu - Cijfers tweede kwartaal (Chi)

13:00 Best Buy - Cijfers tweede kwartaal (VS)

22:00 Hewlett Packard - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 HP Inc - Cijfers derde kwartaal (VS)



06:30 Producentenprijzen - Juli (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Augustus (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - Augustus def. (eur)

11:30 Inflatie - Augustus (Bel)

14:00 Inflatie - Augustus vlpg (Dld)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - Juni (VS)

16:00 Vacatures - Juli (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Conference Board - Augustus (VS)

En dan nog even dit

Stocks slipped on Monday but bounced back from their earlier losses as traders fought to regain their footing amid increasing concerns over rising rates and tighter U.S. monetary policy.



The Dow fell 0.57%.

The S&P 500 lost 0.66%.

The Nasdaq was down 1.02%. pic.twitter.com/2BoR4UeVnU — CNBC (@CNBC) August 29, 2022

Bitcoin reclaims $20,000, FTX CEO denies bid for Huobi, and why NFT trading crashed: CNBC Crypto World https://t.co/2crU0MPbr9 — CNBC (@CNBC) August 29, 2022

The EU is set to meet its gas storage filling goal two months ahead of target as the bloc braces for a tough winter with Russia limiting supplies and soaring energy prices raging https://t.co/Hl52ZHnhQP — Bloomberg Markets (@markets) August 30, 2022

Zeker op de beurs iets om rekening mee te houden? Alleen die energierekeningen voor bedrijven en particulieren nog...

Scenario kan ook nog zijn dat die energiehorrorwinter... er niet komt. https://t.co/e9So1Pw9FJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) August 30, 2022

China's largest developer, Country Garden Holdings, says first-half earnings plunged 96% in the biggest profit slump since its 2007 listing https://t.co/EiRdQplqin — Bloomberg Markets (@markets) August 30, 2022

American firms’ optimism about China has fallen to a record low, with President Jinping’s Covid Zero policy causing more than half of companies to delay or cancel investment, a new survey shows https://t.co/AKIiXKwvdG — Bloomberg Markets (@markets) August 30, 2022

German energy giant Uniper seeks additional €4bn from state-owned lender to support its business. Surging costs force utilities to extend more collateral. German energy giant is losing €100mln a day as the shortfall in Russia deliveries now amount to 80% https://t.co/EdcLfJbr8I pic.twitter.com/wcznVnNR6W — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 29, 2022

BHP shareholders seek consistent climate policy, submit resolutions https://t.co/WamXufyIWg pic.twitter.com/aOUEhiqzcl — Reuters Business (@ReutersBiz) August 30, 2022

WATCH: With an investment of $4.4 billion, Honda Motor and LG Energy Solution said they are starting a joint venture to set up new plant that will produce lithium-ion batteries for electric vehicles in the United States https://t.co/IchgyR3DUZ pic.twitter.com/4MiIA4e1qU — Reuters Business (@ReutersBiz) August 30, 2022

WATCH: Zeewolde in the Netherlands is home to one of the country's newest and largest onshore wind farms. But what really sets the site apart is that most of the farmers and residents of the small community are shareholders https://t.co/rIJdo1dPY8 pic.twitter.com/RZi9WSYlpp — Reuters Business (@ReutersBiz) August 30, 2022

Veel plezier en succes vandaag.